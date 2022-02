Aseguran que Daniel Fuenzalida terminó su relación: “¡Todo se derrumbó!”

En un nuevo capítulo de Que te lo Digo, Sergio Rojas reveló que Daniel Fuenzalida terminó su relación. Sus palabras surgieron durante un diálogo con Hugo Valencia, en el que hablaron sobre la situación que se vive en los programas Me Late y Me Late Prime.

“(Andrés Caniulef) Se queda a cargo del Me Late Tarde y el Me Late Noche, porque Daniel se fue de vacaciones durante dos semanas. Y entiendo que se va a ir solo. Solo eso les quiero decir. No puedo (contar más), porque después me retan a mí en el programa”, contó.

“Está claro, gente, que nosotros no somos tontos y al parecer Daniel Fuenzalida terminó su relación amorosa”, dijo Hugo Valencia. “¿Me estás preguntando amigo?”, consultó Sergio Rojas, a lo que su colega le contestó afirmativamente. “La respuesta es sí, amigo. Terminó”, replicó el panelista de Me Late Prime.

“¡Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de ti! Ay, amigo, por la cresta. Este hombre salió más duro, salió duro de cazar. Yo ya perdí la cuenta de cuántas pololas conozco. ¡Para de presentarme madres! Porque a estas alturas... ya no quiero conocer a nadie más”, agregó.

Sergio Rojas por quiebre de Daniel Fuenzalida: “Él es especial”

Tras el comentario de su colega, Hugo Valencia le preguntó si su quiebre tenía que ver con eventuales problemas de compromiso por parte del animador. “Él es especial. No es fácil de llevar, no es una persona te digo... Tiene su temperamento. Además que uno cuando está solo, cuando uno ya es mayor y no está casado...”, contestó Sergio Rojas.

“Imagínate un hombre que está acostumbrado a vivir solo, con sus perros, como una suerte de Neme heterosexual, obvio que es súper complicado encontrar a alguien que te aguante todas las mañas pues. Si no es fácil, no es fácil, amigo”, añadió.

“Yo lo que sé es que terminó no más, porque Daniel tiene sus tiempos. Tú sabes que a él le gusta ir a recorrer. Él, para sus vacaciones toma el vehículo y emprende rumbo sin saber a dónde. Solo sale en el auto, no sabe a dónde va. Entonces igual es raro”, desclasificó.