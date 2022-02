Aislinn Derbez se sincera sobre su traumática infancia: “no tengo recuerdos”

Antes de ser una exitosa actriz que ha participado en títulos como La Casa de las Flores y Gossip Girl Acapulco, Aislinn Derbez tuvo una dura infancia debido a la inestabilidad de su padre, Eugenio Derbez y su madre, Gabriela Michel.

La famosa se sinceró en una reciente charla con su hermano Vadhir, en la que ambos se pasearon por los episodios más duros de sus primeros años de vida, aunque ella afirmó haber olvidado gran parte de esta por varios traumas.

“No me acuerdo de nada (de mi infancia). Si tengo borrado de mis cero a los 15 años, es impresionante; por más que le doy vueltas y trato de regresar, no puedo”, explicó en la conversación.

“No la pasé muy bien, no me voy a hacer la víctima, pero para nada, sentía una presión que no podía ser yo, de sentir que todo el tiempo hacía las cosas mal”, agregó la mexicana de 35 años.

Aislinn Derbez revela la peor parte de su niñez

Durante este íntimo encuentro, la ex esposa de Mauricio Ochmann aseveró que hubo varios factores que influyeron: la juventud de sus papás, que se llevaban mal y no tenían trabajo, así como los malos ratos que experimentaba en la escuela.

“Sentía que me iban a regañar, castigar, que me iban a pegar, era mucha presión y vivía en este estado de shock, de alerta de qué va a pasar y es una forma en la que no vives bien, creo que me empecé a relajar hasta después de los 15″, añadió.

“(Mis papás) eran niños, tenían 23 o 24 años, estaban de la fregada, se llevaban fatal, entonces creo que ahí ellos estaban tratando de resolver sus propias vidas y yo era el peor obstáculo. Me dejaban arreglarme como podía; con tres gritos o tres golpes. Mis papás no tenían trabajo ni dinero, no fue nada fácil”, finalizó.