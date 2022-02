Yasmín Valdés arremetió contra jurado tras eliminación de “Aquí se Baila”: “Fue humillante y degradante”

El pasado miércoles, Yasmín Valdés se convirtió en la nueva eliminada de Aquí se Baila, el nuevo programa de baile de Canal 13. La actriz obtuvo el peor puntaje de la jornada, tras una rutina que no convenció al jurado y el bochornoso momento que vivió debido a una falla de vestuario.

En pantalla, la participante agradeció al canal por permitirle formar parte del programa. “Agradezco muchísimo la invitación, haber compartido con grandes compañeros bailarines y bailarinas. Un tremendo jurado que yo los amo y los sigo. Además, entiendo el trabajo y entiendo las notas, aunque algunas nos duelan, pero acá tiene que ganar el más mejor no más”, señaló.

Sin embargo, en redes sociales la historia fue distinta. Yasmín Valdés emitió un descargo, apuntando al trato que se le dio tras su falla de vestuario. “Nada puedo decir respecto a que mi rendimiento estuvo por debajo al de mis compañeros (...) Agradezco infinitamente la pasada por el programa y la relación que construimos con los participantes”, dijo mediante el formato historias.

“Sin embargo, lo ocurrido el jueves pasado, donde se grabó este capítulo fue humillante y degradante hacia mi persona. Lo que ocurrió fue un accidente muy incómodo, por lo que independientemente de la crítica hacia mi rendimiento a lo largo del programa, debo comentar que no me parece el tratar como algo ‘vulgar’ lo que ocurrió, ni menos la connotación sexual que le dio uno de los jueces, hasta insinuar que lo hice a propósito y que lo incomodó a tal punto que no quería seguir viendo”, señaló en relación al tema.

“Me parece grave considerando lo incómodo que fue para mí esa exposición”, reveló, indicando que solicitó la edición de las imágenes. “Hoy las mujeres tenemos una lucha en contra de la misoginia y la hipersexualización hacia nosotras y nuestros cuerpos en situaciones no intencionales ni deseadas”, remarcó, explicando que la producción “cortó una parte importante del capítulo donde me tildaron de ‘pornográfica’, lo que es ofensivo dado que lo pornográfico sería mi cuerpo en este caso, y se trató de hacerme culpable de cómo me percibieron”.

Yasmín Valdés arremetió contra jurado de "Aquí se Baila" (Instagram)

Yasmín Valdés: “Da mucha impotencia no haber dicho nada en el momento”

En otra historia, Yasmín Valdés lamentó que en algunas situaciones se trate de culpas y humillar a las mujeres. “No quería quedarme callada, ya que revivir la situación al ver el capítulo... da mucha impotencia no haber dicho nada en el momento. Tampoco tenía total conciencia de qué se vio y no pude reaccionar en el momento”, dijo.

“Espero que no vuelva a pasar que se humille a nadie por un accidente externo”, remarcó, para luego revelar que recibió comentarios sobre su estado físico. “Nada dije tampoco respecto a la humillación y comentarios horribles que recibí por mi sobrepeso (...) Son cosas que deben cambiar. No más gordofobia, machismo, misoginia ni hipersexualización”, cerró.