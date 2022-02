Victoria Ruffo y su indirecta a Eugenio Derbez tras hablar de su boda

Eugenio Derbez decidió contar su verdad en torno a la “boda falsa” que habría tenido con Victoria Ruffo, la cual se ha mantenido en boca de todos de hace muchos años y al parecer esta le ha respondido con todo.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado donde ofreció detalles de lo que fue su polémica historia de amor con la primera actriz.

El comediante aprovechó la ocasión para reafirmar que Victoria sabía que no era un casamiento real y que presuntamente lo ocupó para quitarle la patria potestad de su hijo.

“Esto lo voy a contar porque es un tema que, de verdad, me puede mucho, me duele mucho. Porque he cargado con esto toda la vida. Hasta la fecha, todo el mundo siempre que habla de una boda, me dicen ‘como tú y tu boda falsa’ (…) Cuando me llega a mí esta noticia, no lo podía creer. Yo dije: ‘¿Quién en sus cinco sentidos va a pensar que puedes engañar a Victoria Ruffo?’ ¿Por qué los medios no investigan un poquito más? Era una fiesta para entregarle de una manera romántica los anillos y he cargado con eso y hasta la fecha nunca había platicado la historia completa”, contó.

— Eugenio Derbez