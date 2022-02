Cuando se anunció que un nuevo reality impactaría en Netflix, nadie imaginó que se trataba de ‘Soy Georgina’, pues la esposa del destacado Cristiano Ronaldo se arriesgó a lo que pocas han hecho: mostrar sus vidas sin temor al qué dirán.

En principio esto fue lo que “enganchó” a la audiencia, pues había el interés de conocer la propuesta de contenido de cada uno de los capítulos que a simple vista no revelan más allá de lo que sus seguidores conocen, por el contrario solo demuestran el estilo de vida lujoso, casi de cuentos de hadas de esta mujer que cautivó a un jugador que admirado por el mundo entero.

Además, para los más haters, esta producción resulta una burla debido a que esta emblemática influencer, bailarina, modelo y empresaria trata de mostrar por momentos su humildad, rodeada de tantas excentricidades en joyas, propiedades y un estilo de vida que nada tiene que ver con la sencillez.

Razones por las que se considera que ‘Soy Georgina’ ha sido un fracaso

Desde su estreno ‘Soy Georgina’ solo ha generado memes, burlas y críticas, sobre todo porque el público espera ver algo más que esta mujer podría ofrecerles, pero en realidad solo consolidó su imagen de “diva” que solo busca que todos vean cómo es su verdadero estilo de vida con y sin Cristiano Ronaldo delante y fuera de cámaras.

Por eso, si ya fuiste uno de los que pudo ver completos los 6 capítulos de este reality que Netflix presentó como una novedad dentro de su catálogo de entretenimiento, te revelamos las razones por las que es considerado un rotundo fracaso:

Refuerzo el mundo superficial en el que vive: Georgina aparentemente pensó en este proyecto basado en la idea de mostrarse más cercana, humana y sencilla mientras comparte con sus familiares y amigos, pero más allá de ser muy complacientes todas las escenas, se evidencia la ausencia de los padres de esta mujer que no deja de hacer gala de sus lujos y estilo de vida tan impactante y casi sacado de un sueño.

Es muy inestable en sus argumentos: La protagonista de este reality hace su mayor esfuerzo por querer mostrarse como una persona “normal”, pese a que es la esposa de uno de los jugadores de fútbol más importantes del mundo.

Sin embargo, no logra crear estabilidad en sus discursos, pues mientras alardea de que antes vendía bolsos y ahora los compra y que antes iba en bus para su trabajo y ahora tiene una flota de autos carísimos; solo consigue el repudio entre quienes consideran que puede hacer labres sociales con todo lo que posee, pese a que solo mostró un fragmento de ello, pero en su discurso de agradecimiento tras obtener una estatuilla por ayudar a los más necesitados solo pidió salud para ella y no para sus hijos o su familia en general.

No aporta nada: Para la audiencia este material no tiene nada innovador, revelador ni muchos menos emotivo. Aquí solo se muestra cómo es el estilo de vida de una mujer que tras varios esfuerzos saltó a la fama, porque fue rescatada por su príncipe azul muy famoso y adinerado. De resto, no se ve mayor conexión de ella con su esposo ni con sus hijos de quienes asegura que da el todo por el todo ante las cámaras.