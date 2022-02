Paty López denunció a conductor por violencia machista: “Casi me mató”

Una alarmante situación fue la que se dio a conocer en redes sociales, cuando Paty López denunció a un conductor por violencia machista. A través de un video, la actriz reveló que el sujeto comenzó a hostigarla mientras viajaba por la carretera, ubicando su vehículo detrás del suyo y forzándola a acelerar.

“Este hueón me dio vuelta el retrovisor. Estoy muy nerviosa, yo creo que... No sé qué decir. Tengo que denunciar a este hueón que casi me mató. Se puso detrás mío, me empezó a exigir que yo acelerara en la carretera. Tenía camionetas adelante, un camión al lado. No podía seguir acelerando y él me empujó hasta llegar a 140 km/h”, contó.

“Me pasó a llevar el auto, fue un horror. Tuve que afirmar el auto muy fuerte. Después pasó al lado mío y se metió entremedio de mi auto y un camión, en un espacio pequeño, y con la mano me pasó a llevar el retrovisor, me lo dejó doblado”, agregó.

Paty López emitió un descargo en torno a su experiencia, calificando la situación como un caso de violencia machista en la ruta. “Quedé súper asustada, con taquicardia con este intento de asesinato, porque no es otra huevada que eso. Es violencia machista en la ruta, es un femicidio frustrado. No puede ser que estos hueones anden sueltos acosando a mujeres que andamos manejando solas en nuestros autos”, señaló.

“Bajó el vidrio, el hijo de puta y me tiró un besito, y yo durante toda la ruta no pude mirar a través de mi retrovisor. Pido ayuda para poder evitar que este tipo de acosos, que estoy segura que muchas mujeres reciben y que son víctimas, y que podamos legislar con respecto a eso, porque muchas veces se deja pasar”, contó, visiblemente afectada.

“Estoy súper nerviosa, el corazón me salta. Nunca había vivido algo así en la carretera. Menos mal que yo manejo bien desde chica, pero si no, pude haberme dado vuelta, chocado o cualquier cosa”, remarcó Paty López, quien en la descripción de su video adjuntó los datos del vehículo, como su patente y nombre del dueño.