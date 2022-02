“Mentes criminales” sí tendrá reboot y así se ven ahora sus protagonistas originales

Luego de una larga incertidumbre y especulaciones sobre su futuro, Paramount+ confirmó que el reboot de Mentes criminales sigue en desarrollo.

Nicole Clemens, presidenta de Paramount+ Original Scripted Series, reveló la información durante una sesión ejecutiva de la plataforma de streaming celebrada este 1 de febrero.

“Todavía estamos en el desarrollo de Mentes criminales. Tendremos más para compartir sobre eso pronto, pero (el reboot) está vivo y bien”, aseguró de acuerdo al medio especializado, Deadline.

La buena nueva, a casi un año desde que el servicio anunciara que traería de regreso la serie en un reinicio, tomó por sorpresa a más de uno tras las últimas declaraciones al respecto de Paget Brewster.

A mediados de 2021, la intérprete de Emily Prentiss rompió los corazones de los fans al comentar en Twitter que creía que el revival del programa estaba “muerto” y era “poco probable”.

Ahora Clemens, quien asumió el cargo directivo el pasado verano, develó que el retraso en la producción se debió a un proceso de mezcla ejecutiva dentro de la compañía y no al proyecto.

“No puedo comentar por qué Paget dijo que (estaba ‘muerto’), pero estas cosas van y vienen”, agregó en entrevista a la revista Variety sobre el reboot la serie que ya cuenta con dos spin-off.

“Como mencioné, llegué en el verano y me tomó un segundo prepararme y darme cuenta, ‘¿Qué estamos haciendo? ‘No hay un monstruo escondido debajo del agua allí. Solo ha estado en proceso, por lo que está en desarrollo…”, señaló.

“Siempre hemos pensado que es una idea fantástica tener Mentes criminales en el servicio, así que eso no ha cambiado”, apuntó para zanjar de una vez los rumores alrededor del proyecto.

Por ahora, no hay mucha información sobre la trama del reinicio de la serie del género policiaco, finalizada tras 15 temporadas transmitidas desde el año 2005 hasta 2020.

No obstante, lo que sí se espera es que la showrunner de la ficción, Erica Messer, se encargue de traer de vuelta a todos o la mayoría de los miembros del elenco de la última entrega.

A propósito de esta noticia, te mostramos cuánto han cambiado los miembros del elenco original de la producción, creada por Jeff Davis, que ha sido todo un éxito en Netflix.

El cambio de los actores originales de Mentes criminales

La serie Mentes criminales sigue el día a día de un equipo perfiladores criminales que trabajaban para el FBI dentro de su Unidad de Análisis de Conducta (UAC).

Durante sus 15 años al aire, la ficción narró las vivencias en la unidad mientras se resolvían casos y se capturaban a delincuentes haciendo análisis del comportamiento y criminológicos.

Al mismo tiempo, en el proyecto se abordaban las luchas personales de cada uno de los investigadores de diferentes ramas de la criminología que integraban este equipo.

Al ser una producción tan larga, sufrió con la salida de varios de actores, la ida y venida de algunos personajes y la inclusión de nuevos roles.

A continuación, te mostraremos el aspecto actual de los personajes principales originales de la exitosa serie de CBS:

Jason Gideon

Durante las primeras tres temporadas, el actor Mandy Patinkin se encargó de encarnar al agente especial Jason Gideon, el inteligente supervisor de la unidad hasta su partida del equipo.

En la actualidad, el también cantante tiene 69 años de edad y ha seguido vigente en el mundo de la actuación. Su más reciente papel fue en la serie La batalla ejemplar (2021).

Aaron Hotchner

Thomas Gibson interpretó al agente Aaron Hotchner, el jefe de la UAC del FBI, desde la primera hasta la duodécima entrega de la serie, tras ser despedido por patear a un guionista en el set.

Hoy en día, Gibson tiene 59 años y ha trabajado solo en alrededor de dos proyectos más tras su polémica salida del exitoso programa. El último se trata de la película Shadow Wolves (2019).

Derek Morgan

Desde la primera hasta la onceava temporada, el galán Shemar Moore robó corazones en Mentes criminales dando vida al agente especial Derek Morgan, el entrenador táctico del FBI.

Ahora, Moore tiene 51 años y permanece activo en el medio artístico. Su más reciente papel en televisión fue el de Daniel Harrelson en la serie S.W.A.T. (2017-2022).

Spencer Reid

En Mentes criminales, Matthew Gray Gubler se destacó dando vida al doctor Spencer Reid, un papel con el que debutó en televisión, desde la primera hasta la última entrega de la ficción.

Al presente, el histrión y director tiene 41 años y ha seguido brillando en otros proyectos para las pantallas. Su último papel en televisión fue en la serie Cinema Toast (2021).

Elle Greenaway

Lola Glaudini fue parte del elenco principal de Mentes criminales durante las dos primeras temporadas en la piel de la agente especial Elle Greenaway, experta en crímenes sexuales.

En la actualidad, Glaudini tiene 50 años de edad y continúa presente en la industria del entretenimiento. Ray Donovan (2018-2019) y Agents of S.H.I.E.L.D (2016-2018) son dos de las últimas series en las que ha actuado.

Jennifer “J.J.” Jareau

A. J. Cook es una de las actrices que trabajó en la serie desde su primera entrega hasta la última. En su caso, encarnando a la agente Jennifer “J.J.” Jareau, el enlace del equipo con los medios.

La estrella, conocida principalmente por su interpretación de “J.J”, tiene 43 años en la actualidad y no ha vuelto a actuar desde el desenlace de Mentes criminales.

Penélope García

Desde la segunda hasta la última entrega, Kirsten Vangsness personificó a la icónica Penélope García, la técnico informática encargada de la oficina de tecnología audiovisual de la UAC.

Actualmente, la actriz y también guionista tiene 49 años y no ha regresado al set tras el final de Mentes criminales en 2020.

Emily Prentiss

La estrella Paget Brewster se sumó al elenco de Mentes criminales en su segunda temporada dando vida a la agente especial Emily Prentiss.

A partir de la séptima entrega, estuvo yendo y viniendo en las tramas hasta que se reintegró de manera definitiva en la doceava parte. Desde ahí hasta el final, ejerció como jefa de la UAC.

Hoy por hoy, la actriz de 52 años sigue derrochando talento en varios proyectos, principalmente, como actriz de doblaje. American Dad! es una de las últimas producciones en las que ha prestado su voz.

David Rossi

El intérprete Joe Mantegna se unió a Mentes criminales en la tercera temporada en los zapatos del agente especial y supervisor de la unidad David Rossi, quien se había jubilado anticipadamente.

El actor, quien permaneció en el show hasta la decimoquinta temporada, ahora tiene 74 años y sigue pisando fuerte en el mundo del espectáculo.

Su última actuación en la pequeña pantalla fue en la serie As We See It (2022).