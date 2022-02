La emotiva reacción de Shakira al ver a su padre en vídeo de Carlos Vives

Shakira fue sorprendida por Carlos Vives con un tema que le dedicó en su cumpleaños número 45 en donde le hace honor a toda su trayectoria musical.

Los cantantes se reunieron a través de una videollamada en donde la felicitó por sus logros y su nueva ‘vuelta al sol’ y aprovechó para darle su particular obsequio.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la colombiana vio a su padre William Mebarak formando parte del audiovisual.

“Carlos, es el mejor regalo que me han hecho. Te agradezco tanto de verdad, no merezco esto. Gracias porque homenajeas a mi tierra, homenajeas a mi gente, a mi papá y la mujer barranquillera. Ver a mi papá fue lo mejor, con eso me mataste. Eso es un homenaje para él también”, dijo entre lágrimas.

— Shakira