Jennifer Lopez impone moda combinando una falda larga escocesa y blazer oversize negro

A lo largo de su exitosa trayectoria, Jennifer Lopez no solo ha conquistado la industria del entretenimiento con sus muchas facetas artísticas, también con su exquisito estilo al vestir.

Ya sea en la alfombra roja o en una cita con su novio, Ben Affleck, la diva siempre acapara las miradas en looks elegantes, audaces y con un toque de tendencias con los que impone moda.

Así lo hizo al salir con su pareja este 30 de enero en un insuperable outfit con maxifalda a cuadros escoceses, un print a la vanguardia que ha protagonizado sus últimos atavíos.

Jennifer Lopez enseña cómo llevar una falda larga de tartán a los 50

Durante la noche del domingo, la cantante de 52 años y el actor de 49 fueron captados mientras abandonaban, tomados de la mano, un restaurante en Beverly Hills; informó Daily Mail.

En su salida del establecimiento de moda, en donde compartieron una velada con amigos, Lopez rezumó seguridad y estilo en un atuendo a la última en el que mezcló elegancia y sensualidad.

El look de JLo para su última cita romántica con Affleck estaba encabezado por una falda midi de cuadros tartán en rojo y morado, con una pronunciada abertura lateral, de Roberto Cavalli.

Combinó la sofisticada pieza en tela escocesa, parte de la colección Pre-Fall 2022, con un atrevido, femenino y atemporal bodysuit negro con un pronunciado escote con transparencias.

La sonriente intérprete de On my way complementó su estilismo de invierno con un clásico blazer negro oversize con el que se protegió de las bajas temperaturas sin renunciar al estilo.

Asimismo, elevó –literalmente– su favorecedora propuesta de moda al calzarse con unos fabulosos botines de gamuza negros lace up con los que añadió centímetros a su estatura.

En cuanto a los accesorios, la protagonista de Marry me acertó al agregar algunas piezas de joyería elegante en oro y una lujosa bolsa bandolero de cuero rojo firmada por Hermès.

Por último, el atuendo se remató con un beauty look effortless chic, luciendo su melena suelta en ondas deshechas y la belleza de su rostro realzada con un maquillaje en tonos tierra.

De esta manera, luciendo radiante con su atuendo en tendencia, Jennifer Lopez no solo reafirmó que está en su mejor momento, también revalidó su título como prescriptora de moda.

Además, la polifacética artista volvió a dejar en evidencia que su noviazgo con el ganador del Oscar, quien también vistió elegante en un look monocromático en azul, marcha sobre ruedas.