Janis Pope reveló su incomodidad durante el embarazo: “Jamás debería pasarnos”

Janis Pope y su esposo Diego Dellacasa están en la dulce espera de su segundo bebé. La recordada participante de varios realitys chilenos realizó una importante reflexión sobre un tema que la incómoda: que le toquen su barriga sin su consentimiento.

A través de su cuenta en Instagram, en donde suma más de 81 mil seguidores, la empresaria habló en nombre de todas las embarazadas de este tema que ha sido un tabú pues aunque la gran mayoría de las mujeres piensan igual, no se atreven a decirlo.

La reflexión de Janis Pope sobre el embarazo

“Con un segundo baby a bordo, hay varias situaciones que en el primer embarazo pasé por alto y que me generaron enorme incomodidad y que en este embarazo actual decido y elijo no dejar pasar. Porque el estado de incomodidad es algo que JAMÁS debería pasarnos pero por sobre todo JAMÁS deberíamos permitir”, partió diciendo la famosa.

Janis Pope aseguró que este tema lo conversó previamente con varias de sus amigas y otras mujeres embarazadas y que todas están de acuerdo con ella. “Quiero que sepas que cuando se está embarazada, es incómodo que cualquier persona, incluye amigos y familiares te toquen la panza sin tu autorización”, puntualizó.

Además, añadió que lo más correcto es preguntar primero y “probablemente la repuesta sea sí, simplemente está bueno respetar los límites”.

“Imagínese que yo antes de decirle ‘hola’ le toque las pechugas sin permiso ¿Incómodo, No?”, sentenció. También dijo que “tampoco está bueno hablar o comentar del estado o aspecto físico de la embarazada. Por lo general estamos muy sensibles y no es grato escuchar cosas como: ‘Uuhh que grande está tu guata’ o ‘estás pechugona’”.

“Si tantas ganas tiene de decir algo, pregunte ‘¿cómo te sientes?’ Ojalá algún día dejemos el hábito de tan mal gusto, que es hablar del cuerpo ajeno sin que nos lo pidan”, sentenció Pope.

Desde su perfil acostumbra a hacer reflexiones. Foto: Instagram @janispope

La famosa destacó que muchos lo hacen “sin mala intención”

En conversación con LUN, Janis Pope profundizó más sobre este tema que causó una ola de comentarios en las redes sociales. “Hay muchas personas que sin mala intención se toman el derecho de tocarles las guatitas a las embarazadas, situación que yo creo, no se debería dar por sentada. Simplemente es bueno respetar límites”, destacó.

Además, la chilena quién vive en Argentina desde hace algunos años destacó que en dicho país se cree que tocarle la barriguita a una embarazada trae buena suerte “entonces cualquiera viene y estira la mamo como para tocarte”.

“En el primer embarazo cuando venían a tocarme yo me echaba para atrás, como que retrocedía. Y claro, la persona te quedaba mirando, porque se daba cuenta. Con ese movimiento yo les decía ‘por favor, respetemos el metro cuadrado’”, recordó.

Sin embargo, destacó que “no creo que la gente lo haga con mala intención, yo lo veo como una especie de muestra de cariño, como cuando viene un niño y uno le hace cariño en la cabeza. Lo veo como parte de la cultura, como una demostración de afecto”. Del mismo modo, aseguró que son costumbres que se dan en Latinoamérica, pues estacó que “tengo amigas embarazadas en Europa y eso no pasa. Nunca nadie les tocó ni un pelo allá”.

“Hay gente embarazada que no les molestará esto, pero a mí sí. Por último, prefiero que me pregunten si pueden hacer un cariño. Eso también podría ser tomado como una exageración para muchos, porque el otro, el que te toca sin permiso, no lo toma como si estuviera haciendo algo malo”, cerró.