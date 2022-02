Isla, la hija de Natalia Reyes, enternece las redes con su sonrisa

Natalia Reyes constantemente encanta a sus seguidores en redes sociales con tiernas publicaciones de su primogénita. Y es que la pequeña Isla, quién nació fruto de su relación con el empresario Juan Pedro San Segundo derrite de amor a cualquiera.

En las últimas horas, la destacada actriz nacional compartió una instantánea de su bebé para darle la bienvenida al Año Nuevo chino que comenzó este martes 1 de febrero. Lo que más llamó la atención de los internautas fue la gran sonrisa de Isla la cual demuestra que es una bebita muy feliz y amada.

Natalia Reyes encanta a sus fans con foto de Isla

La pequeña de tan solo 4 meses de haber nacido llegó para ser la alegría de sus orgullosos papás quienes la exhiben a menudo mediante sus plataformas digitales.

“Esta happy baby les desea un feliz año del tigre, que sea un año de cambios, de coraje y de rugir con fuerza”, escribió Natalia Reyes en la publicación que hasta el momento suma más de 36 mil ‘likes’.

Las reacciones de los seguidores de la intérprete no tardaron en aparecer. “Que muñeca más hermosa mi Nati”, “a rugir con dulzura como esta pequeñita preciosa”, “esta divina tu bebé”, “qué belleza”, y “me encanta su sonrisa”, fueron algunos de los mensajes que quedaron plasmados en el post.

La actriz sorprendió practicando pilates con su bebé

La destacada intérprete nacional compartió un video practicando pilates mientras cargaba en su pecho a su hija. “Mi regalo favorito es su compañía, la presencia de esta nueva compañera de vida. Hoy después de 3 meses de vida de Isla me regalé sacar tiempo para volver a mis amadas clases de pilates”, escribió Natalia en el post.

La artista aclaró que no está afanada por bajar los kilitos que subió en el embarazo, sino que ejercitar la hace sentir bien. “No me obsesiona ‘volver’ al cuerpo de antes (creo que en realidad nunca volveré a ser la misma) y eso está bien, honro cada parte y cada cambio que me permitió parir a mi cachorra”, dijo.

También destacó que: “lo que sí extrañaba era sentir la dicha y el bienestar que me dan el movimiento y claro, chévere si me ayuda a bajar esta pancita que aún tengo. Con amor y paciencia todo se irá acomodando y más si ella me acompaña”, cerró.