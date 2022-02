Series y películas de Netflix que te recordarán por qué no debes quedarte donde ya no hay amor

El amor no correspondido sucede cuando alguien a quien amabas, no sentía lo mismo por ti. Hollywood nos ha hecho creer que lo romántico está en perseguir amores y desmotrarle a quien no ve como “algo más”, lo mucho que vales como pareja. Sin emabrgo, es un error.

El amor de verdad no se persigue ni se ruega. Es una sensación frustrante que te lleva a conformarte con menos de lo que mereces.

Por suerte, hay algunas películas y series que nos dan ese golpe de realidad y Netflix tiene algunas de ellas en su catálogo.

La La Land

Con catorce nominaciones a los Premios Oscar, es imposible no admirar el trabajo detrás de “La La Land”. Dirigida por Damien Chazelle, cuenta la historia de dos aspirantes a artistas que no encuetran suerte en Hollywood. Mientras los dos persiguen sus sueños y comienzan una relación peculiar, musical y emocional, los dos aprenden algunas lecciones muy importantes sobre la vida, el amor y los sueños.

Aunque de principio pareciera ser una historia de amor con final feliz, en realidad nos recuerda que a veces es mejor marcharse, especialemte si no se busca mutuamente entablar esa estabilidad.

La boda de mi mejor amigo

“My Best Friend’s Wedding” es la comedia romántica noventera por excelencia y es que a pesar de que han pasado casi 30 años de su esteno, sigue siendo encantadora y no pasa desapercibida.

Está protagonizada por Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz y Rupert Everett. La historia gira en torno a Julianne Potter (Julia Roberts), una crítica gastronómica de 27 años que se da cuenta de que está enamorada de su mejor amigo Michael e intenta reconquistarlo.

El problema es que este siempre estuvo enamorado de ella pero nunca fue correspondido por lo que hizo su vida con otra persona.

Siempre el mismo día

Ésta es quizá de las películas de amor y desamor más deprimentes del catálogo pero vale la pena verla.

One Day (en español Siempre el mismo día) es una adaptación de la novela homónima de 2009, escrita por David Nicholls. Está protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess. Fue estrenada en 2011 y se ha convertido en todo un clásico de los amantes del drama.

La historia gira en torno a Emma (Hathaway) y Dexter (Sturgess) quienes se conocen el día de su graduación universitaria, Ella es una chica idealista de clase trabajadora mientras que él es un joven rico con ganas de comerse el mundo.

A pesar de que tenían química, su amor termina siendo más platónico pues nunca logran concretar sus planes. Quzá las cosas habrían sido diferentes de haber tomado caminos separados desde el principio.

El tiempo que te doy

Una serie española que en 10 episodios de 11 minutos te sumerge en la historia de Lina y Nico, una pareja que termina su relación de años para tomar caminos separados. Los momentos felices y tristes de su historia fueron lo que les enseñó a vivir de forma diferente ah9roa que están separados.

Cada capítulo es una lección sobre desprenderse y superar lo que no fue.

Historia de un matrimonio

Una de las cintas más intensas en el catalogo Netflix por su trama y actuaciones. Scarlett Johansson y Adam Driver nos llevan de la mano por su crisis matrimonial. Es el claro ejemplo de por qué cuando se acaba el amor, lo mejor es terminar pues por más que se intente, puede volverse una pesadilla.

También hay que aprender de la cinta que un divorcio no significa un fracaso sino una forma de avanzar hacia algo mejor.