Mira cómo se veía Sofía Vergara cuando actuó en la telenovela “Fuego en la sangre”

Dueña de un gran talento, una incuestionable belleza y una personalidad simpática, Sofía Vergara está consagrada como una de las actrices latinas más exitosas en Hollywood.

Se consolidó en el estrellato internacional en el año 2009 gracias a su magistral interpretación de Gloria Delgado-Prichett en la exitosa serie de comedia estadounidense Modern Family.

No obstante, cuando se sumó al elenco protagónico de esta producción de la cadena ABC, la intérprete ya llevaba décadas abriéndose camino en el medio artístico.

La estrella empezó a cumplir su sueño de convertirse en una gran actriz tras debutar en la pantalla chica con una participación en el melodrama Acapulco, cuerpo y alma en 1995.

Tras su estreno, no tardó mucho para dar el salto al mercado anglosajón. A partir de entonces, comenzó a construir su carrera con actuaciones principalmente en proyectos para Estados Unidos, pero también con algunas para América Latina.

Entre las producciones latinoamericanas en las que se desempeñó antes de su gran consagración como actriz, se encuentran varias telenovelas, como el melodrama mexicano Fuego en la sangre.

El aspecto de Sofía Vergara en Fuego en la sangre

El año 2008, cuando ya era parte del talento de ABC, la actriz colombiana aceptó la invitación del productor Salvador Mejía para tener una participación en este teledrama de Televisa.

Dentro de la producción, que marcaba su regreso y despedida a este género televisivo tras años ausente, la histrionisa derrochó sus ya conocidas dotes actorales en la piel de la noble Leonora Castañeda.

Sofía Vergara en Fuego en la sangre | Captura video

En esta versión mexicana de Pasión de gavilanes, encabezada por Eduardo Yáñez, Adela Noriega y compañía, esta mujer era una pudiente médica que se enamora del protagonista, Juan Reyes.

Al comienzo de su participación, bastante avanzada y enrevesada la trama, Leonora entra en la historia para poner su profesión al servicio de los necesitados en el pueblo en Las Barrancas.

Con esta acción, la dueña de un gran corazón cumple de manera esforzada y altruista su sueño de ayudar al prójimo con sus conocimientos de medicina.

No obstante, lo que la atractiva médica no se esperaba mientras cumplía con esta labor era que quedaría cautivada por el personaje interpretado por Yáñez, actor a quien conocía desde antes del rodaje.

Sofía Vergara en Fuego en la sangre | Captura video

Leonora luchó por conquistar a Juan en Fuego en la sangre

En la historia, Leonora queda flechada por el protagonista desde el primer momento en que lo ve en la comunidad en la selva en donde se está desempeñando como profesional de la salud.

Juan llega a esta zona selvática gravemente herido y sin memoria. De inmediato, la doctora atiende sus lesiones y se dedica a ayudarlo a recuperar la salud mientras este no recuerda nada de su vida.

Sofía Vergara y Eduardo Yáñez en Fuego en la sangre | Captura video

La hija del doctor Gilberto Castañeda no puede evitar sentirse inmediatamente atraída por él. Por ello, sin saber que su corazón le pertenece a Sofía Elizondo (Noriega), intenta conquistarlo.

Sin embargo, a pesar de sus muchos intentos y sus claras intenciones, Leonora no logra el objetivo pues, aunque el galán no se acuerda de su amada, no puede corresponderle.

Sofía Vergara en Fuego en la sangre | Captura video

Al final, acepta el hecho de que Juan solo puede amar a Sofía. De hecho, incluso intercede por él para que esta le dé el beneficio de la duda en medio de una confusa situación.

A pesar de su corta aparición solo en algunos capítulos, la estrella de entonces 35 años logró maravillar al público con su talento y entrega en cada escena de su personaje.

Sofía Vergara en Fuego en la sangre | Captura video

Sofía Vergara se confiesa admiradora de las telenovelas

Sobre su aparición en este melodrama antes de grabar sus primeras secuencias, Sofía Vergara confesó en una rueda de prensa que quería trabajar con Mejía desde hacía tiempo.

“Sus novelas siempre están hechas a la perfección, además mi mamá es fan de Fuego en la sangre y cuando le comenté me dijo ‘claro que sí, tienes que ir”, contó, según El siglo de Torreón.

Sofía Vergara en Fuego en la sangre | Captura video

Asimismo, en este encuentro con los medios, comentó que no podía aceptar intervenciones largas producciones latinoamericanas debido a su trabajo en la industria hollywoodense.

No obstante, admitió ser seguidora de los melodramas. “Yo creo que es algo fascinante porque es un escape para la gente, para la familia… hace que la gente se olvide de los problemas”, opinó.

“Es impresionante cómo han podido romper las barreras de todo”, acotó la nominada al Emmy de ahora 49 años de edad.

Sofía Vergara en Fuego en la sangre | Captura video

Como sabemos, tras su interpretación de Leonora, la afamada artista regresó a Estados Unidos a seguir cumpliendo con sus compromisos en el mundo del entretenimiento de este país.

Meses después, estaba en las pantallas dando vida a la icónica Gloria Delgado-Prichett en Modern Family. El resto es una historia de éxitos que todos conocemos.