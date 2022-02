Laura Prieto se sometió a una infiltración lumbar por dolores en la espalda: “Fue heavy”

El inicio del 2022 no ha sido lo que esperaba Laura Prieto. La modelo uruguaya primero fue víctima de un robo que significó la pérdida de sus documentos de identidad, un tema complicado por ser residente extranjera en Chile. Y ahora debió someterse a un doloroso proceso médico.

A través de las redes sociales, la famosa contó a sus seguidores que tomó la decisión de practicarse una infiltración lumbar, debido a que padece hiperlordosis. Esta condición consiste en “una curvatura excesiva de la columna vertebral en la espalda baja”.

Según los especialistas en traumatología, la hiperlordosis forma una “C” en la región lumbar, lo que va produciendo dolores.

“Este último mes ha sido insufrible. He tenido que parar días de trabajo, la verdad que no me dejan con mi diario vivir, no puedo hacer deporte y me encanta”, expresó Laura Prieto antes de someterse al proceso médico. También pidió que le desearan suerte y los testimonios de usuarios que quisieran contar que han atravesado por la misma condición.

Laura Prieto tuvo que infiltrarse por intensos dolores pic.twitter.com/FFP32asB89 — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) February 2, 2022

Laura Prieto se pronuncia tras la infiltración lumbar

Ya en casa descansando, la influencer ofreció detalles sobre cómo se sentía tras el proceso médico que consideró “heavy”.

“Tuvo heavy la infiltración. No sé si será tensiones que vas cargando a lo largo de la vida, pero como que hice catarsis y dolió mucho”, escribió de inicio en sus historias de Instagram.

Seguidamente expresó que ya estaba en etapa de recuperación y espera no padecer los dolores de espalda baja “por un buen tiempo”. “Gracias a todos por sus mensajitos, voy a descansar para recuperarme”, selló Laura Prieto en su publicación.

Así luce Laura Prieto en su recuperación de la infiltración lumbar. Foto: Instagram @lauraprietov

La imagen también dejó un tierno detalle y es que se aprecia a un gatito que está durmiendo en su pecho. En una historia de su perfil contó que es una hembrita y se llama Celeste, en homenaje a su país. “Llegó en un periodo muy especial de mi vida”, afirmó la también actriz.

Laura Prieto descansa con sus gatita "Celeste" en el pecho. Foto: Instagram @lauraprietov

El robo de sus documentos

Perder tus documentos de identidad cuando eres extranjero supone una gran complicación, pues recuperarlos requiere de un proceso que puede ser muy largo. Esta es la situación que vive Laura Prieto.

A la influencer le robaron todos los papeles que la legalizan como ciudadana extranjera, luego que unos delincuentes abrieran su vehículo y se llevaran toda la documentación. Si bien es algo material, para ella es algo muy valioso.

“Que finde más de mierda. Comenzamos con un ratón en la casa y terminamos con que me abrieron el auto y me robaron la cartera con todos mis documentos”, escribió Laura Prieto en la red social.

Laura Prieto cuenta sobre el robo de sus documentos de identidad. Foto: Instagram @lauraprietov

Si bien lo del roedor es lo de menos, a la influencer le preocupa notablemente el tema de sus documentos. “Una paja todo. Los extranjeros residentes en Chile sabemos lo leeeento que es sacar todos los papeles otra vez… quedé sin nada literal soy nn hoy”, expresó la uruguaya.

Laura Prieto sacó pecho de su independencia y autosuficiencia, sin embargo, no niega lo mal que se siente tras lo ocurrido. “Literalmente me quiero ir a la mie… un rato. La verdad como mina independiente siempre me las he arreglado sola, pero a veces se necesita un poco de apoyo, pero a veces estamos más solos de lo que imaginamos”.