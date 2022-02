Geraldine Bazán cuenta el motivo por el que priorizó a sus hijas antes que el amor y da lecciones de buena madre

Las hijas de Geraldine Bazán tuvieron que enfrentar no solo el divorcio de sus padres sino también la nueva relación de Gabriel Soto con Irina Baeva.

Un cóctel de emociones que puede llegar a afectar a los hijos en este tipo de procesos familiares, pero la actriz decidió protegerlas y velar por su bienestar.

La actriz confesó en una entrevista que tras su separación con el también actor tuvo una relación amorosa con Santiago Ramundo pero lamentablemente no prosperó.

Bazán asegura que en aquel entonces sus hijas estaban asimilando la separación y no estaban preparadas para ver a sus padres estaban rehaciendo sus vidas, como ya lo había hecho Gabriel con Irina Baeva.

Geraldine ha dejado claro que un divorcio no es el fin del mundo y que el amor propio vale más que cualquier relación.

Actualmente, mantiene una relación alejada de los medios con un empresario de Nuevo León que no es el medio artístico.

Recordemos que durante u matrimonio con Gabriel sufrió “múltiples infidelidades”, según ella misma declaró.

“No he recurrido a ninguna terapia pero no he dejado de trabajar, mis hijas y el amor propio son lo que me ha sacado adelante”, comentó.

— Geraldine Bazán