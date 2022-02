Epa Colombia ataca a Yina Calderón por llamar “gorda” a Andrea Valdiri: “Aprende a respetar”

Esto pica y se extiende. Luego de la contundente respuesta que Andrea Valdiri le dio a Yina Calderón por haber criticado a su cirujano y de paso llamarla “gorda”, Epa Colombia apareció para echarle leña al fuego.

Para nadie es un secreto que la empresaria ha tenido problemas personales y profesionales con Yina Calderón. De hecho, tras pronunciarse sobre el tema de ‘La Valdiri’, Epa Colombia remató con un recuento de lo que pasó entre ellas sobre las keratinas.

Esto dijeron Andrea Valdiri y Yina Calderón antes que hablara Epa Colombia

“Yo Admiro a Andrea, es una mujer emprendedora, sencilla, tengo mucho que aprender de ella, pero de que quedó gorda, quedó gorda. Ese cirujano no es. Alguna vez pensé en operarme con él, pero la dejó gorda, algunos amigos míos la vieron en Barranquilla y está gorda”, aseguró Yina Calderón.

La respuesta de Andrea Valdiri no se hizo esperar. De principio recalcó que no se define como una influencer polémica, pero que en esta oportunidad amerita defender a su cirujano.

“Yo tengo jeta y no me voy a quedar callada, voy a defender a mi cirujano. Yina Calderón, tú siempre me has dicho que me has admirado y miles de cosas, pero no seas hipócrita, no conectas la lengua con el cerebro. Dices una cosa, pero piensas otra”, partió diciendo Andrea Valdiri.

Además, destacó que “mami, yo tengo dos hijas, tú no has pasado por ninguna y cuando te deformes el cuerpo a punta de amor, de lo que es tener hijos, ese día hablamos tú y yo”.

Y ahora Epa Colombia le pidió respeto a Yina Calderón

Desde sus historias de Instagram, capturadas por la cuenta @rechismes dedicada a la farándula colombiana, la empresaria que realmente se llama Daneidy Barrera comenzó diciendo que le encantó la forma en que Andrea Valdiri se defendió de las declaraciones de Yina.

“Me encanta La Valdiri, como peina Yina. Definitivamente alguien tenía que peinarla. Ahora dice que también La Valdiri está enamorada de ella”, escribió Epa Colombia.

Seguidamente soltó: “En fin linda, no te metas con el amor platónico de Epa Colombia. Aprende a respetar los emprendimientos”.