Descubre cuándo y a qué hora se estrena ‘A través de mi ventana’ en Netflix

Los fans de ‘A través de mi ventana’ están impacientes ante el inminente estreno de esta producción romántica que es todo un furor aún sin haber sido estrenada en Netflix. Y es que esta novela escrita por Ariana Godoy ya ha saboreado el éxito a través de la App Whattpad a través de la que muchos jóvenes ya han podido disfrutar de ella.

Por eso, las expectativas crecen cada vez más, ya que es la primera vez que verán a sus personajes favoritos a través de la pantalla y desarrollando cada una de las escenas y diálogos más románticos y hasta dramáticos que ofrece esta trama. Por eso, no es de extrañar que previo a su lanzamiento que es el próximo 4 de febrero de 2022, ya ésta sea tendencia y cause revuelo entre el público.

La sinopsis de esta película tiene a todos de cabeza: “Hace mucho tiempo que Raquel está enamorada de su vecino, Ares, y lo observa en secreto sin atreverse a hablarle”. En ella se evidencia gran parte de lo que se desarrollará en esta historia llena de amor, desaires y todo lo que se vive con ese primer amor del que realmente uno llega a quedar “enganchado” con la otra persona.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘A través de mi ventana’ en Netflix?

Hasta ahora, ‘A través de mi ventana’ apunta a ser la propuesta romántica por excelencia de Netflix para celebrar el mes del amor y la amistad, por eso no puedes perderte esta trama en la que se respira ese sentimiento puro y noble de principio a fin. Así que para que no te quedes sin verla deberás estar atento a la madrugada, pues hasta ahora se conoce que será a las 2:00 am que estará disponible para todos los países incluido México, lugar en el que aman este tipo de propuestas y en dónde esta novela ha tenido más lectoría.

Clara Galle y Julio Peña son quienes darán vida a esta película, pero para aportar mayor dramatismo estarán acompañados de reconocidas figuras del espectáculo como: Hugo Arbues, Eric Masip, Guillermo Lasheras, Emilia Lazo y Pilar Castro. Juntos lograrán crear un impacto con el que seguramente más de uno quedará cautivado, pero también sufrirá ante las adversidades que le pone el destino a esta pareja que está dispuesta a dar el todo por el todo con tal de consolidar su amor.

Esta es una propuesta juvenil muy alentadora para quienes también sueñan con materializar ese amor imposible y que no saben cómo dar el primer paso. Es también una ventana para demostrar que el amor sincero y puro se puede manifestar desde muy temprana edad y que puede ser muy real.

Con ello la plataforma streaming se apunta otro hit, pues este tipo de géneros o tramas suelen tener un gran impacto, ya que se muestra a una pareja que es capaz de experimentar situaciones muy vivenciales, cercanas e incluso imperfectas, tal y como suceden en la vida de los jóvenes de hoy.