Darwin Ruz mostró lesión que pone en peligro su continuidad en ‘Aquí se baila’

Este lunes en un nuevo capítulo de Aquí se baila se vivió un tenso momento cuando uno de los participantes confesó que tiene una fuerte lesión en el brazo. Se trata de Darwin Ruz, el bailarín de Gianella Marengo, quien al sincerarse recibió duras críticas por parte de Fran García-Huidobro.

En el momento que serían evaluados por el jurado tras su presentación, el joven confesó que “no sabemos lo que es todavía, no sé si es un desgarro, tengo que ir al médico ahora. No íbamos a bailar, pero yo le pedí a la Gianella bailar, porque no sé lo que pueda pasar, lo que me vayan a decir y quería bailar con ella”, dijo, dejando ver moretones en el brazo.

“Ningún programa de televisión vale la salud de nadie, si usted realmente está lesionado y haber participado hoy lo va a perjudicar, es usted un irresponsable, usted y solo usted, ninguno de nosotros”, le contestó ‘La Fran’.

Darwin Ruz muestra la lesión que tiene en el brazo y seguidores se solidarizan

A través de su perfil en Instagram donde acumula 28.600 seguidores, el bailarín profesional mostró su brazo y contó que efectivamente tenía un desgarro en el bíceps. Darwin Ruz le agradeció a todos sus fans por estar pendientes en este complejo momento de salud que pone en peligro su participación en Aquí se baila.

“Quiero agradecer profundamente los mensajes que he recibido de preocupación. Son increíbles y los leo a todos. Gracias por el amor y las buenas energías”, escribió el coreógrafo.

“Yo ya estoy en recuperación y sanando este desgarro de 10 centímetros. También agradecer a la producción del programa. Y a mí @giamarengo por tanto y por todo. Te amo amiga bella”, agregó.

Por otro lado, en conversación con Las Últimas Noticias, Ruz aseguró que es probable que deba ausentarse del programa de Canal 13.

“La producción dejó que yo tomara la decisión. Gianella no quería que yo bailara. Yo le pedí que lo hiciéramos igual, porque podía ser nuestro último baile si por esta lesión debo estar un mes afuera”, dijo.

Del mismo modo, aclaró que “hoy mi prioridad es la salud. Si el doctor me dice que no puedo bailar al nivel que el programa lo exige, no lo voy a hacer. Tengo otros compromisos televisivos para el segundo semestre y me quiero cuidar”.

“Estoy con cabestrillo, aunque me lo puedo sacar y el dolor ha disminuido bastante, al igual que el moretón que tenía del hombro hasta la muñeca”, aseguró para el mencionado medio.

Los moretones que le salieron a Darwin Ruz en el brazo. Foto: Instagram @darwinruz

Yasmín Valdés reconoció tensión con Darwin Ruz y Gianella Marengo

El pasado jueves, Yasmín Valdés estuvo como invitada en el programa Me Late de TV+, en donde se refirió a las situaciones que ha enfrentado durante su participación en Aquí se Baila, de Canal 13.

Tras ser consultada por su duelo de eliminación contra Gianella Marengo, quien se integró al espacio recientemente junto a su ex bailarín Darwin Ruz, la actriz reconoció que existe una tensa relación con la pareja.

“Yo no tengo nada en contra de nadie, ni de Darwin, ni de Gianella que, por lo demás, es una súper buena participante. Pero sí me doy cuenta que hay tensión porque ella es muy amiga de Darwin y obviamente quiere proteger a su amigo, prestarle ropa...”, contó.

“Ella nunca anda con nosotros en el grupo, anda en un grupito aparte con su amigo. Esto ha generado una tensión en el grupo, si se quiere. Pero no es por mi lado. Yo saludo y tengo buena onda. Esto va también por la cosa del Covid, que estamos separados en diferentes salas por el aforo, qué sé yo”, detalló sobre su compañera de programa.

Tras conocer las impresiones de Yasmín Valdés, Daniel Fuenzalida le preguntó por la relación actual con su ex bailarín. “Yo lo saludo, pero me esconde la cara. No hay como buena onda. Yo he tratado de saludar pero... Incluso, ha sido mala onda con mi compañero, Luciano, que es tremendo bailarín. Ha sido un súper partner. Luciano es un exquisito”, explicó.