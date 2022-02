Belén Soto contó detalles de su propuesta de matrimonio: “Venía planeando esto hace dos o tres meses”

El 27 de enero, Belén Soto fue sorprendida con una propuesta de matrimonio por parte de su pareja, Branko Bacovich, con quien lleva más de 5 años de relación. La autora de “No te lo Mereces” y “Mujer Power” anunció su compromiso a través de redes sociales, compartiendo fotografías posteriores a la petición.

“CLARO QUE SI. Entre la lluvia, arcoíris, olas del mar; y el amanecer más lindo que en mi vida pude ver, te digo sí, mi querido B”, escribió junto a las primeras postales que subió en su cuenta de Instagram.

Branko Bacovich le pidió matrimonio a Belén Soto en República Dominicana (Instagram)

A días de comprometerse, Belén Soto entregó detalles de su propuesta de matrimonio y reveló que su pareja venía planeando el momento desde hace dos o tres meses, pero que finalmente decidió hacer la pregunta durante sus vacaciones familiares en República Dominicana.

“El 27 de enero, Branko me despertó a las 06:00 horas y me insistió con que fuéramos a ver el amanecer. Yo quería seguir durmiendo, pero finalmente me levanté, por casualidad me vestí de blanco y me arreglé”, contó a LUN.

“Estaba nervioso, se daba muchas vueltas, no me dejaba abrazarlo y noté algo raro”, agregó la influencer, sobre el actuar de su pareja, quien luego de unos momentos se decidió a pedirle matrimonio. “Esperó que no hubiera ninguna persona alrededor, se arrodilló, sacó el anillo y me preguntó si me quería casar con él. Me puse muy nerviosa y le dije ‘sí, feliz’”, señaló.

Belén Soto y sus planes de matrimonio

Belén Soto reveló que tras aceptar la propuesta, un gringo les tomó algunas fotografías luego de notar sus dificultades para inmortalizar el momento. “Branko me dijo que venía planeando esto hace dos o tres meses y mandó a hacer el anillo especialmente para mí. Me quedó impecable”, contó la joven, cuya madre estaba al tanto de las intenciones de su yerno.

Consultada por los planes de su matrimonio, la influencer adelantó que planean hacer la ceremonia en un lugar rodeado de naturaleza.