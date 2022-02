Amanda Miguel dedicó ‘Él me mintió' a todas las mujeres traicionadas, incluyendo ella

Ha pasado casi una semana desde la repentina muerte de Diego Verdaguer y entre los mensajes de admiración por su legado, también han surgido historias de las que poco se habla.

Así sucedió con el tema El me mintió, cuyo origen ha sorprendido a todos pues se trata de una canción “dedicada a las mujeres que fueron traicionadas”, incluyendo a la misma Amanda Miguel.

El tema fue lanzado en 1981 y con sus poderosas estrofas, en voz de la cantante argentina, se convirtió en todo un himno de despecho.

“El me mintió, el me dijo que me amaba y no era verdad, el me mintió, no me amaba, nunca me amó, el dejo que lo adora/ el me mintió, el me mintió, era un juego, y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, el me mintió”, reza la primera parte de la canción.

La pareja estuvo casada por más de cuatro décadas y tuvieron una hija juntos, pero no todo fue color rosa.

El cantante le fue infiel a Amanda en un momento de su vida. Fue en entrevista para el programa En sus batallas, que Verdaguer afirmó que fue infiel “con el cuerpo”, más no con el “alma ni el corazón”.

“En algún momento sí fui un poco digamos, indolente de la severidad y la responsabilidad que significa la pareja, exactamente no (fui infiel) con el alma ni con el corazón, pero sí con el cuerpo alguna vez. Fue algo que manejamos inteligentemente, en su momento hace muchos años, muchos”, expresó en 2020.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel

También en una entrevista con Univisión, el intérprete de “Volveré” tocó el tema de su infidelidad, asegurando que había sido “hace muchos años” y confesando que Amanda sí llegó a cantarle “Él me mintió”.

“La gente cree que Amanda me la canta a mí, sí me la cantó un poco, fui un poco pícaro al principio, siempre amé a mi mujer profundamente pero de repente fui ojo alegre, pero supe entender a tiempo y mi mujer es inteligente, supo entender que la amo profundamente y dejó de lado esas realidades, obviamente uno anduvo en la senda andada”, dijo.

Por otro lado, en una entrevista de 2018, la cantante dijo que él había hecho cosas que ella nunca haría.

“Yo a mi marido no le he sido infiel. De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento, porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea”, aseveró.

En un video publicado el 30 de marzo de 2021 en sus redes sociales, Amanda reveló que nunca había pensado en dejar a Diego o divorciarse, pues pensaba pasar toda su vida con él. “Pienso vivir con él toda mi vida, ésta y las que siguen”, sentenció.

Salma Hayek fue el amor platónico de Diego

Diego confesó en una ocasión que estuvo enamorado de Salma Hayek un tiempo y que incluso fue “inspiración en su vida”.

“Obviamente es una mujer divina, yo podría quizá haber construido un sueño con ella si me hubiese abierto la puerta de su corazón, pero yo no estaba tampoco dispuesto. Sí en un momento sí me tocó, me miré al espejo y dije ‘a ver chaval, te estás enamorando’, dije ‘OK está bien’ y me calmé”, expresó.

El amor de Diego Verdaguer y Amanda Miguel

No es ningún secreto la devoción que Verdaguer siempre mostró hacia Amanda, incluso su último mensaje antes de morir, estuvo dedicado a ella.

“¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @amandamiguels”, se lee en la publicación de Twitter, acompañada de una fotografía de ambos en la playa con la canción: “cuídame, quiéreme, bésame, mímame”.

En una ocasión, Amanda señaló que el secreto de una larga relación son las ganas que ambos tenían de que todo funcionara.