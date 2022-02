Una gira y colaboraciones, los pendientes que dejó Diego Verdaguer tras su repentina muerte

Diego Verdaguer falleció a los 70 años de edad el jueves 27 de enero, en Los Ángeles. Había estado internado en el hospital por complicaciones del COVID-19.

Fue su hija Ana Victoria quien informó sobre el fallecimiento a través de un comunicado en el que se lee:

“Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos, que papá el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles”.

Apenas el lunes, la cantante Amanda Miguel, con quien el intéreprete estuvo casado por 46 años, publicó un mensaje acompañado de una foto.

“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días.Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías … Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre”.

Los pendientes de Diego Verdaguer

La pandemia significió un cambio de planes para todos pero eso no impidió que el intérprete continuara con sus proyectos. De hecho, fue durante el pico más alto de contagios a finales del año pasado que finalmente había accedido a vacunarse para poder continuar.

El cantante había planeado una estancia en Estados Unidos para comenzar con los preparativos de la gira que haría con Amanda Miguel.

Fue a mediados de diciembte que Verdaguer comenxó a presentar síntomas de coronavirus pero su condición empeoró rápidamente hasta que no se pudo hacer más.

Los cantantes tenían planeado iniciar su gira “Toda una vida”, el 18 de febrero de 2022. Comenzarían con una presentación en el Fox Performing Arts Center de Riverside, California y tendrían otra en el Balboa Theatre de San Diego.

Antes de arrancar, tenían fecha para unos shows en Salt Lake City, en Utah), una en Denver, Colorado) y otra en Albuquerque, Nuevo México.

Ya que aún no se han dado de baja los carteles ni tampoco las fechas en los sitios de compra de boletos, no se sabe si la cantante optará por llevarla a cabo en solitario. Son 18 fechas en total anunciadas.

Otros proyectos que tenía era grabar con sus compatriotas argentinos, Los Auténticos Decadentes.

A principios de 2022, Diego había publicado en su cuenta de Twitter un video en el que los integrantes de la banda Los Auténticos Decadentes lo visitan en su casa para pasar un rato musical. Esto dio a entender que tenían una sorpresa en conjunto.

“Hace un par de semanas, recibí a mis amigos de @LADecadentes, grupo musical argentino que admiro muchísimo. Pasamos una tarde increíble, sólo quiero decirles que este año estén muy pendientes”.

También se dijo que el cantante probaría hacer colaboración con Julián Figueroa, hijo de Mariberl Guardia y Joan Sebastian.

Verdaguer recientemente había incursionado en el género ranchero, lo cual seguiría probando ahora. En 2019 fue reconocido por la Sociedad de Autores y Compositores de México con una presea por sus 50 años de carrera y para conmemorarlo, la Lotería Nacional de México editó un billete conmemorativo en su honor.