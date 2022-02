Las críticas a Georgina Rodríguez por “presumir” su vida de lujos en su nuevo documental siguen

Georgina Rodríguez está dando mucho de qué hablar y es que el estreno de la serie “Soy Georgina” muestra el lado que nadie conoce de la modelo.

Quizá el mundo comenzó a tener interés en ella cuando se hizo oficial su relación con el delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, sin embargo, hay mucho más detrás que la convierte en toda una celebridad.

La vida de Cristiano Ronaldo fue documentada en 2015 pero ahora Netflix le ha dado la oportunidad a Georgina de contar su historia.

Esto ha fascinado a los fans, especialmente ahora que está embarazada. También, hay quienes reconocer el trabajo de Georgina como modelo, influencer y empresaria.

“Y que quede claro que Georgina Rodríguez no sólo es ama de casa y una excelente mamá, ella también trabaja; es administradora de Insparya, ayuda a Cristiano con varios de sus negocios porque estudió contabilidad, es modelo, bailarina de ballet e influencer. MUJERÓN!”, expresó una usuaria.

Y que quede claro que Georgina Rodríguez no solo es ama de casa y una excelente mamá, ella tambien trabaja; es administradora de Insparya, ayuda a Cristiano con varios de sus negocios porque estudió contabilidad, es modelo, bailarina de ballet e influencer. MUJERÓN! #SoyGeorgina pic.twitter.com/nXCRrW0mv3 — Alejandra (@TesfayeRonaldo) January 28, 2022

Georgina Rodriguez definitivamente es la puta ama que queremos ser todas , tiene el marido, una familia y los LUJOS — 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚 Macias (@AdriiMacias) January 30, 2022

Sin embargo, en redes sociales muchos han expresado que la serie no es más que una plataforma para que ella presuma su vida de lujos.

“Todo lo que tiene es gracias a Rondaldo”. “Promocionar a una mujer que presume de ser “novia de…” y que “pasó de no tener nada a tener todo” por el simple hecho de estar con un futbolista me da lástima y vergüenza. No creo que sea lo que hay que enseñar a la sociedad”, se lee en Twitter.

¿Cuál es la gracia de la serie de Georgina Rodriguez? ¿Mostrar carteras y lujos? Para eso no tiene su IG o Khé! — Les 🙅🏻‍♀️ (@Leslie_Chanes) February 1, 2022

“¿Cuál es la gracia de la serie de Georgina Rodriguez? ¿Mostrar carteras y lujos? Para eso no tiene su IG?”. “Georgina Rodríguez es una oda a la vulgaridad, catetismo, superficialidad, vacío intelectual y al materialismo choni. El colmo es verla presumir de sus lujos como si hubieran sido ganados en base a su esfuerzo y no a como todos sabemos”, expresaron algunos.

Georgina Rodríguez es una oda a la vulgaridad, catetismo, superficialidad, vacío intelectual y al materialismo choni. El colmo es verla presumir de sus lujos como si hubieran sido ganados en base a su esfuerzo y no a como todos sabemos. — Gerardo Nocé (@gerardonoce) January 29, 2022

Después de tener tantas temporadas de reality shows como Keeping Up With the Kardashian, no debería sorprendernos una Georgina que pasa seis episodios mostrando sus vaijes. la relación que tiene con el futbolista y sus hijos, así como su pasión por la moda, todo mientras está rodeada de lujos.

Independientemente de sus ganancias, es un hecho que Georgina está disfrutando de lo que tiene, algo que cualquiera en su sano juicio haría lo mismo.

Y mientras que algunos se han enfocado en criticarla,hay algo que llama la atención de todos: las pequeñas pero poderosas apariciones de Cristiano Ronaldo en la serie.

No es que se busque enaltecer al jugador cuando la protagonista es Georgina pero él ha dado unas declaraciones que nadie esperaba.

El astro del futbol se desvive completamente por su novia, quien ahora será madre de los primeros hijos biológicos que tendrán juntos.

Él cuenta que se tardó en darse cuenta que era la mujer de su vida pero valió la pena aventurarse a conocerse.

“Realmente empezamos a profundizar más las cosas cuando nos cruzamos en un evento. Hablamos un poco más, después le invité para cenar, yo estaba con mi hermano también”.

Según recordó Ronaldo, un choque de manos marcó el inicio de su romance: “Cuando chocamos nuestras manos fue un momento único”.

También mostró el gran amor que tiene por su familia y que lejos de lo que cualquiera pensaría, es un padre presente que no busca presionar a sus hijos sobre sus decisiones en la vida pero sí ser una guía.

“Lo mejor que podemos tener es hijos, educarlos, sentir amor incondicional y eso, de cierta forma, son cosas inexplicables. Quien es padre, sabe lo que estoy diciendo” sentencia en una de sus pocas apariciones.