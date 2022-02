La Segura reapareció en redes tras quitarse los biopolímeros y su aspecto impresiona

Natalia Segura, mejor conocida en las redes sociales como La Segura, se sometió recientemente a una cirugía para extraer los biopolímeros en sus glúteos. Esto, después de vivir fuertes dolores durante tres meses que la han mantenido delicada de salud.

Incluso, en varias oportunidades la influencers tuvo que permanecer hospitalizada recibiendo fuertes medicamentos como el tramadol para aliviar sus dolencias. Y aunque de principio se los médicos pensaban que todo esto se debía a un impacto de bala que recibió hace unos años atrás, descubrieron que en realidad la culpable fue la peligrosa sustancia en su cuerpo.

La Segura muestra su recuperación tras extracción de biopolímeros

A través del formato de las historias en Instagram, La Segura apareció nuevamente para saludar a sus seguidores pero su apariencia los preocupó debido a que está muy hinchada.

“Perdónenme la facha, la cara. Estoy demasiado hinchada por la posición por los líquidos que se yo pero ustedes ya saben que me sometí al procedimiento de retiro de biopolímeros”, partió diciendo la famosa.

Además, aprovechó para agradecer a sus fans porque “han estado súper pendientes de mí, me han estado escribiendo. Gracias por todos los mensajes amigos, yo prácticamente no he cogido el celular, no me he reportado para nada porque esto es una cirugía bastante compleja y bastante dura”.

“Aquí estoy pasando a decir que me siento un poquito mejor, que muchas gracias por estar pendientes de mí. Me quité ese veneno del cuerpo gracias a Dios. Que este caso haga que muchas personas tomen conciencia y le digan NO a los biopolímeros, mucha gente todavía se pone eso”, aseguró.

Por otra parte, la creadora de contenidos publicó un video mostrando su primer día de recuperación tras la cirugía con el fin de crear conciencia en las personas para que nunca se inyecten biopolímeros.

“Con este video espero que puedan vivir más de cerca los estragos que hace este veneno en tu cuerpo, y quiero que mi experiencia les sirva como ejemplo para nunca caer en esto, que incluso puede llegar a acabar hasta con nuestra vida”, escribió la influencer en la publicación junto a la etiqueta #NoALosBipolimeros.