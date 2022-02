La depresión, un arma mortal que le ha dado batalla a estos famosos

La depresión es un peligro latente con el que conviven quienes sufren este trastorno mental que no distingue ni géneros, ni estatus social.

Son miles las personas que van luchando con su salud mental día tras día incluso sin aparentarlo por lo que se vuelve aún más riesgoso, al no tener conocimiento del verdadero estado en el que se encuentra.

Algunos famosos han enfrentado esta enfermedad y han aprendido a lidiar con ella ante los problemas personales y profesionales en los que han quedado expuestos.

El actor ha logrado divertir y sacar miles de carcajadas con sus películas como ‘La máscara’ pero detrás de sus personajes ha tenido una oscura realidad.

Durante una entrevista para la cadena CBS que sufre de depresión desde la adolescencia.

La princesa del pop ha tenido que lidiar con la depresión que le ha dejado la exposición a la fama desde muy temprana edad, sus adicciones y la tutela que ejerció su padre durante 13 años.

La famosa no ha tenido problema en contar su realidad frente a esta enfermedad. En varias oportunidades ha confesado como la muerte de su madre a causa de un cáncer y la separación de Brad Pitt la llevaron a batallar con la depresión.

Con el tiempo Angelina ha logrado superarla trabajando en busca de una mejor versión de sí misma.

Tras una infancia complicada, el actor belga sufrió duras etapas de depresión.

Sin embargo, él se enfocó en su entrenamiento en el mundo de las artes marciales, el cual lo llevó a Hollywood.

Sin embargo, sus destrezas y patadas voladoras lo llevaron a ser uno de los actores más buscados pero no lo eximieron de padecer depresión severa por lo que se medica de manera regular.

La actriz se ha encargado de ayudar a las personas con enfermedades mentales, pues no solo padece depresión sino también bipolaridad.

Ella conoce en carne propia lo que es estar sumergida en la depresión y no encontrar salida.

Ser actriz desde pequeña, padecer lupus y sus malas experiencias amorosas la han arrastrado a difíciles momentos de su vida.

La modelo ha tenido ataques de ansiedad y de pánico que responden a una etiqueta: trastorno de ansiedad.

La modelo se mostró recientemente en sus redes sociales más vulnerable que nunca al informar que padece de depresión severa y ansiedad.

“Me es muy complicado salir de casa y armar un ‘look’ debido a la ansiedad que me causan los fotógrafos […] Durante el año pasado aprendí que no importaba lo gente hablase de mi estilo, acerca de si les gustaba o no, porque simplemente es mi estilo. Cuando salgo de casa por la mañana me hago la misma pregunta: ¿te sientes cómoda?, ¿te hace esta ropa sentirte feliz?”, dijo.

— Bella Hadid