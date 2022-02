JLo habla de su futuro con Ben Affleck y demuestran que son la mejor pareja

JLo se encuentra más feliz que nunca en su relación con Ben Affleck, así lo demostró en una reciente entrevista en la cual reveló detalles de su vida privada con el actor y cómo ve su futuro con él.

JLo habla de su futuro con Ben Affleck y da lecciones de amor propio

En una plática con The New York Times, la famosa de 52 años de edad dijo que ha aprendido mucho del pasado para poder hacer las cosas mejor en el presente, refiriéndose a su pasada relación con Ben.

La diferencia es que en esta ocasión la pareja no se encuentra tan expuesta como la primera vez. Esto se debe a que parte de la razón por la cual su relación terminó en el pasado fue por la presión de los medios.

“Por una parte, si, estamos juntos, pero a la vez no estamos tan expuestos como cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados hace muchos años.”

Al mismo tiempo, dijo que no se arrepentía de lo que había hecho en el pasado, especialmente con sus relaciones pasadas. Específicamente en su relación con Alex Rodriguez, la cantante se sintió cómoda con el hecho de que su relación no tuviera nada con hacer las cosas públicas.

JLo dijo que el secreto para llevar una vida plena es no dejarse derrotar por el pasado, no pensar en lo sucedido como errores, sino como lecciones que nos impulsan a crecer y llevarnos al siguiente nivel y nos ayudan a entendernos.

En una entrevista con People, la actriz dijo que nunca se había sentido mejor y que veía su futuro lleno de amor y felicidad junto a sus hijos y su pareja.

“Creo que todos queremos ser felices con alguien con quien pueda envejecer y sentirme bien”

Además dedicó algunas palabras a su novio con las cuales demostró su admiración por él:

“Ver a la persona, al ser humano, el hombre que es hoy, el padre que es hoy, el compañero. Él es todo lo que siempre supe que podía ser y quería ser.”

Sus expresiones de amor, han desatado la emoción de sus fans quienes piensan que es posible que la pareja vuelva a comprometerse pronto. Sin embargo la famosa ha dejado claro que no tiene prisa y ha respondido a quienes le preguntan si habrá boda pronto.

Aunque esta es una pregunta personal, Jennifer mantuvo la calma en una entrevista con The Today Show cuando Hoda Kotb le preguntó su quisiera comprometerse pronto.

“No lo sé, supongo que si. Tú me conoces, soy una romántica, siempre lo he sido. Me he casado un par de veces... Aún creo en ‘vivieron felices por siempre’ 100%”

Affleck también ha hablado sobre su romance con la cantante y en una entrevista recordó su relación con JLo y habló de lo mucho que la admiraba.

“Ella me impresionó con su ética laboral, la seriedad con la que toma su trabajo, la manera sutil en la que cumplió todas sus metas y cómo solo continuó esforzándose cada día.”