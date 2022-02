Harry Styles cumple 28 años: los momentos en los que el cantante ha roto con la barrera de géneros

Luego de un par de años repletos de éxitos, con nominaciones a los premios Grammy y múltiples récords de ventas y rankings, Harry Styles celebra sus 28 años con toda la energía y demostrando que a su corta edad ya es una de las voces más importantes de la industria musical contemporánea y posiblemente del futuro.

La carrera de Styles, quien nació en Redditch, Reino Unido ha estado llena de éxitos y grandes momentos, desde sus inicios en One Direction y su éxito en todo el mundo, hasta su más reciente producción discográfica. Pero, Harry también se ha dedicado a usar su éxito para derrumbar muchas convenciones en torno a los géneros.

Para celebrar los 28 años de Harry Styles, te traemos algunos momentos en los que el cantante rompió la barrera del género

Durante los últimos años, cada vez más artistas se suman a la lucha por un mundo donde las personas puedan disfrutar de quienes son sin miedo a nada, por una sociedad donde tu genero no indique que puedes o no hacer o inclusive vestir y una de las celebridades que se ha dedicado a esto con mayor fuerza es Harry Styles.

Hace ya muchos años que el cantante de Sign of the Times dejó atrás las tendencias de vestimenta que regían One Direction. La super exitosa boyband se caracterizaba por tener una presencia muy masculina en escena, los chicos siempre vestían playeras, jeans y calzado deportivo, cosa que ha quedado totalmente en el pasado.

Actualmente, Harry Styles ha cambiado todas esas prendas por joyería, collares, blusas y faldas, las cuales viste con mucha gracia y sabe utilizar para destacar su belleza. Cómo olvidar cuando el cantante sorprendió al mundo al aparecer en la portada de la prestigiosa revista Vogue vistiendo un increíble vestido que recuerda al legado oeste.

Dicha fotografía desató todo un debate en torno a la masculinidad y la vestimenta que se supone un hombre debe de llevar, cosa que evidentemente a Harry no le importa mucho, pues él viste las prendas con las que se siente cómodo y hermoso. Algo parecido ocurrió durante la recordada MET gala del año 2019.

En dicho evento, Styles se hizo presente vistiendo un destacado atuendo negro con vuelos y transparencia, el cual fue diseñado por el aclamado traje negro con volantes elaborado por Alessandro Michele de Gucci. Este momento se convirtió en un antes y un después en la historia del cantante, quien a partir de ahí se convirtió en un icono de la moda.

si bueno yo voy a seguir hablando de harry styles en la met gala no me importa cuantos años pasen pic.twitter.com/1lqVn5UnC1 — ʚ marf (@91host) September 13, 2021

Por supuesto, si de momentos transgresores se habla, no se puede dejar de lado la ocasión en la que Harry Styles era presentador y al mismo tiempo invitado musical de Saturday Night Live y para la grabación de uno de los spots promocionales decidió aparecer con un llamativo tutú rosado, el cual causó una enorme sensación en su momento.

A sus 28 años, Harry Styles es una de las figuras más importantes de la moda y esto lo demuestra

Durante los Brit Awards de 2020, Harry realizó una interpretación de su tema Falling, el cual cantó vistiendo un hermoso traje de encaje de pies a cabeza confeccionado por Gucci, el cual además de poseer maravillosos vuelos, fue acompañado por increíbles guantes con transparencia.

Harry Styles cantando en los BRIT Awards es amor puro

El joven artista de 26 años subió al escenario de los Brit para interpretar 'Falling'. Sus fans no pueden contener la emoción que les provoca verlo en un escenario tan importante en el Reino Unido.

Foto tomada de MTV pic.twitter.com/5wE4il1E2J — Yosdenys Bermudez Sanchez (@Be_dennys) (@dennisdenello) February 18, 2020

Esa misma noche, el cantante se apareció en la alfombra roja vistiendo un par de zapatos de estilo Mary Jane, algo usualmente relacionado con la moda femenina, dejando claro que la ropa no tiene género y siempre que la persona se sienta cómoda puede llevarla.

