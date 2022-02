“Es curioso cómo llegan proyectos en los que creces a la par de tu personaje” Angélica Vale

Hasta la fecha son cinco películas y especiales de televisión los que forman parte de la animada y exitosa historia de La Era de Hielo en la pantalla, ahora se suma ‘La Era de Hielo: las aventuras de Buck’, la nueva cinta que llega directamente al streaming vía Disney+, de esta manera se expande la icónica franquicia, cuya película homónima estrenó en 2002.

Todas las películas de esta historia, están ambientadas en épocas prehistóricas a comienzos del último período glacial y tienen como protagonistas a diferentes criaturas tan carismáticas como singulares que habitaban la tierra en esa época.

Para esta nueva entrega los hermanos zarigüeyas Crash y Eddie cuando, buscando independencia de su hermana mayor Ellie, se disponen a encontrar un lugar propio y quedan involuntariamente atrapados en el Mundo Perdido, una cueva enorme bajo tierra habitada por dinosaurios. Allí son rescatados por su amigo tuerto, Buck Wild, una comadreja encantadora de dinosaurios y amante de la aventura. Juntos, con la ayuda de algunos nuevos amigos, se embarcan en una misión para salvar el Mundo Perdido del dominio de los dinosaurios.

Si bien en todas las historias suceden acontecimientos extraordinarios que ponen a prueba a los personajes y deslumbran a los espectadores con una enorme riqueza visual, en el corazón de cada película está el poder de la unión de estas criaturas, convertidas en familias dispuestas a protegerse y cuidarse ante la adversidad.

Justamente uno de esos personajes es Angélica Vale quien desde hace varios años ha prestado su voz a la mamut Ellie en la saga animada, ella en entrevista con Publimetro nos contó los aprendizajes que la han marcado de este personaje.

“Para empezar como saben Ellie se creía zarigüeya y no mamut, así que es muy despistada, como yo. Otra cosa es que Ellie se convertía en mamá en la tercera película y era algo que yo anhelaba en la vida y al poco tiempo me convertí en mamá. Ya cuando regresé a la siguiente entrega llevaba a mi bebé y siento como que he crecido de la mano de este personaje, algo que solo puedo calificar como hermoso” expresó.

Y es que precisamente con los años que lleva al lado de la mamut siente que ambas han crecido, “es raro cómo pasan las cosas en la vida, Elli es un personaje que sin buscarlo me ha acompañado los últimos 15 años de mi vida y que así como ha crecido en la franquicia, también yo. Ambas nos hemos enamorado, casado y formado una familia. Es curioso cómo llegan proyectos en los que creces a la par de tu personaje y además hacia la misma dirección” dijo Vale.

Según ella todos los personajes de la cinta buscan mostrar esa unión familiar tan diversa “esto de las familias diversas me encanta, nosotros los que trabajamos en esta cinta somos una familia, cuando nos necesitamos ahí estamos y eso es justo de lo que habla esta película, pues aunque no compartamos la sangre, siempre vamos a estar unidos”, reflexionó Vale.

Otro de los puntos interesantes en el filme es que hablan de inclusión y diversidad, temas que se consideran hoy en día de suma importancia. “La gente dice que son películas familiares y eso es cierto pero uno de los grandes aportes es que son más adultas de lo que parecen. Tocan temas como la muerte, la orfandad, la inclusión. Esta habla más de la diversidad y cómo, a pesar de que vengamos de lugares diferentes, podemos formar una familia”, añade la actriz.

Sobre la película

La historia de la franquicia de ‘La Era De Hielo’ comenzó en marzo de 2002, cuando la primera película estrenó en los cines estadounidenses para luego llegar a las salas del resto del mundo durante los meses siguientes. Aquella primera entrega presentaba al trío de adorables personajes que se convertirían en favoritos de las audiencias: un solitario mamut lanudo llamado Manny (voz original en inglés de Ray Romano), un cómico perezoso llamado Sid (voz original en inglés de John Leguizamo) y un tigre dientes de sable con el nombre de Diego (voz original en inglés de Denis Leary). Y la taquilla confirmó el éxito: la primera entrega de la saga recaudó 380 millones de dólares en todo el mundo.

Desde entonces, las audiencias han disfrutado de cinco películas de la franquicia —la última estrenada en 2016—, cuyos elencos de voces originales en inglés están integrados por renombrados talentos de Hollywood como Jennifer López, Queen Latifah, Aziz Ansari, Josh Gad y Peter Dinklage, entre otros. A lo largo de las entregas, la acción ha transcurrido en deshielos, cataclismos continentales, desbarajustes cósmicos y más.