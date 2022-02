Aislinn Derbez presume baile de Kailani y demuestra lo mucho que ha crecido

Aislinn Derbez se sinceró una vez más con sus seguidoras y compartió que hace un mes se había enfermado junto a su hija. El mensaje estuvo acompañado de fotos y videos junto a Kailani en los cuales mostraba cómo habían pasado el inicio de año y los retos que habían enfrentado.

Aislinn Derbez presume video de Kailani y se sincera con sus seguidoras

Aislinn compartió por medio de redes sociales un video en el cual se puede ver a Kailani bailando y disfrutando de la música, además de uno donde aparece saltando en una cama elástica.

La hija de Eugenio Derbez confesó que durante año nuevo se habían contagiado y esto le hizo pasar por momentos difíciles tanto física como emocionalmente, ya que el año pasado había sido muy ajetreado para ella, pues había querido abarcar mucho en pocos meses.

“Igual que a muchos en esta racha tan contagiosa, hace un mes (en año nuevo) nos dio el bicho… me tumbó durante 2 semanas física y emocionalmente y me hizo cuestionarme muchas cosas…Mi 2021 estuvo lleno de experiencias increíbles, aunque también lo viví a un ritmo demasiado rápido para mí, en una vorágine de prisas y adrenalina. Con la mente más activa y ambiciosa que nunca, trabajé y no paré de “hacer” y me creí superwoman: queriendo ser la actriz, empresaria, mujer, novia y mamá perfecta desde esa necesidad de reconocimiento que ya todos conocemos bien”

Sin embargo debido a la enfermedad, su 2022 comenzó mucho más lento y esto le hizo repensar en cómo quería actuar a lo largo de este año. Sin presiones y sin pensar en las cosas que no puede lograr, pues desea continuar trabajando en su mejor versión de sí misma.

“El 2022 llegó con un jalón de orejas de esos necesarios para parar todo y repensar si realmente esa es la vida y el ritmo al que quiero seguir viviendo.”Para lograr más hay que hacer más” y “hay que partirse la madre para todo” son cosas que estamos acostumbrados a escuchar, pero eso de “hacer” por encima de todo (incluso por encima de mí misma) a mí no me funciona, sólo me frustra y me agota; por eso he aprendido a irme hacia dentro.”

La famosa recordó que en los momentos en que se deja llevar y deja de presionarse por las cosas que tiene que hacer, comienza a sentirse mejor y a recordar las cosas que son realmente importantes para ella.

“Curiosamente los momentos donde más satisfacción he sentido casi siempre llegan cuando paro, me rindo y vuelvo a mí. (Ojo, esta no es una invitación a “dejar de hacer” y “quedarnos esperando a que mágicamente nos sucedan las cosas”, es mi reflexión personal sobre cómo “hacer” por encima de mí misma a mí no me funciona).”

La actriz compartió que afortunadamente Kailani no tuvo síntomas y no llegó a sentirse mal, mientras que para ella los síntomas fueron más evidentes y no tenía la energía para seguirle el paso a su niña.

“Afortunadamente Kai no sólo no tuvo síntomas sino que traía toda la pila del mundo! mientras yo no me podía ni mover.😂Un abrazo a todos los que les ha dado fuerte el bicho, a quienes les pegó duro física o emocionalmente, a quienes tienen que cuidar a sus hijos mientras están enfermos, a quienes han perdido seres queridos, mucho amor y paciencia durante su proceso.”