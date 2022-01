Adriana Lucía es una de las cantantes colombianas más comentadas del país. Un día a la vez Adriana Lucía publicó instantánea desde la clínica visitando a sus hijas

Como muchas figuras de la farándula, durante el 2021 confesó que se convertiría en madre nuevamente.

Esto lo hizo en el mes de octubre, y de una manera bastante creativa junto a su esposo y su hijo.

Toda la familia se mostró muy emocionada por el tema y afirmaron que esperaban a los bebés con emoción, pues serían dos.

Poco después, y con ayuda de una canción llamada Nueva Alegría, la cantante reveló el sexo de sus bebés.

Allí, con la imagen de dos vestidos pequeños, salió a la luz que tendría dos niñas.

La noticia emocionó a miles, pues Adriana ya tenía a su hijo, llamado Salomón.

Desde entonces, muchos se preguntaron por más detalles del proceso y de la gestación.

Aunque ella no habló mucho sobre el tema, sí publicó un gran número de instantáneas presumiendo su vientre.

Asimismo, hace unos meses fue entrevistada en Día a Día y allí habló sobre la dulce noticia.

Sin embargo, esta visita también sirvió para que su hijo revelara por accidente los nombres de las niñas.

Lo cierto es que una de ellas se llama Carlota y la otra pequeña recibirá el nombre de Simona.

Durante los últimos días la familia ha sido muy comentada, pues la cantante publicó un video en sus redes sociales en el que dio una noticia.

Y es que el dos de enero llegó a la clínica por una emergencia médica y ya no salió.

Sus hijas nacieron el día 11 del mismo mes, por lo que llegaron al mundo de manera prematura.

Aunque en el video afirmaron que las dos están bien de salud, lo cierto es que aún están hospitalizadas, pues necesitan ganar peso.

Ahora, la cantante se ha referido nuevamente al tema a través de sus historias de Instagram.

Allí publicó una instantánea en la que aparece usando un gorro que cubre su cabello y un tapabocas.

Parece que la fotografía fue tomada desde la clínica, mientras visita a sus pequeñas hijas.

“Día a día, un día a la vez. Confiamos que el Señor nos acompaña siempre y en todo momento”, escribió.

Lo cierto es que un gran número de sus seguidores está pendiente de Simona y Carlota, además de sus avances médicos.

De la misma forma, varias personalidades de la farándula los han felicitado por la llegada de las nuevas integrantes de su familia.

La reacción de Martina La Peligrosa

En las redes sociales de Martina un usuario le planteó un interrogante a la también cordobesa que dice: “¿Cómo reaccionaste cuando te enteraste de los dos sobri?”.

La cantante dijo que, en medio de un momento de tusa, supo de los gemelos, con esto distribuyó sus lágrimas entre el despecho y la alegría por el embarazo de Adriana Lucía.

“Llora que llora, porque estaba entusada; mi hermana me llamaba, me llamaba y yo no quería contestar para que no me viera llorando, de repente, ya pude contestar y me dice Salomón (primogénito de Adriana Lucía), fue quien me dijo, y yo otra vez llora que llora y ya un revuelto de lloración”, afirmó.