Otra controversia para Kanye West, Australia le pide estar vacunado para poder dar sus conciertos

Las polémicas persiguen a Kanye West y aunque muchas de estas tienen que ver con su vida familiar y romántica, esta vez son sus conciertos los que podrían estar en peligro debido a las exigencias de vacunación.

Después de que el rapero anunciara que Australia está en la lista de países en donde dará conciertos, los fanáticos no tardaron en mostrar su emoción por disfrutar de su música.

Sin embargo, el Gobierno del mencionado país reafirmara que es obligatorio estar vacunado contra covid-19 para poder ingresar al país.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, dejó claro el mensaje dirigido directamente a Kaye West, ya que afirmó que deberá presentar la pauta completa de vacunación contra covid-19 para poder ofrecer los conciertos.

Estas declaraciones surgieron después de que la controversia se desatara cuando el tenista Novak Djokovic tuviera que abandonar el país por no estar vacunado.

“Las normas dictan que hay que contar con la pauta completa de vacunación”, afirmó Morrison, a lo que añadió: “Las normas se aplican a todos, como se ha podido ver recientemente. No importa quién eres, son las normas. Si sigues las normas, puedes venir. Si no las sigues, no puedes”.

Kanye West se podría enfrentar a una nueva polémica

Kanye es uno de los músicos más exitosos de los últimos años y tiene una gran influencia en el mundo de la música urbana, pero también es conocido por diversas polémicas que ha protagonizado.

El rapero no ha aclarado si está o no vacunado, pero en varias ocasiones se ha referido de forma negativa a este sistema de inmunización contra el covid.

En una entrevista con la revista Forbes en 2020 definió la vacuna como “la marca de la bestia”, de modo que muchos podrían pensar que no se encuentra vacunado y podría enfrentar una nueva polémica.

La vacunación obligatoria se ha convertido en un tema de debate en el mundo, pues si bien muchos consideran que es indispensable para superar la pandemia, otros cuestionan que la obligatoriedad, ya que no la consideran justa.