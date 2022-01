“No sé cómo vivir sin tu presencia”, la desgarradora despedida de Amanda Miguel a Diego Verdaguer

El cantante Diego Verdaguer falleció el pasado viernes, 28 de enero, a los 70 años debido a complicaciones de Covid 19.

Esto dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo, pero especialmente en su familia, sus hijas, Ana Victoria, María Gimena, y su esposa, la también cantante Amanda Miguel.

Y es que la pareja estuvo casada por más de 45 años, y eran ejemplo que el verdadero y duradero amor sí existe.

Desde que se conocieron ocurrió el flechazo, y nunca pudieron estar separados, incluso el cantante le compuso muchas canciones a Amanda como “La ladrona”.

“Con absoluta tristeza lamentamos informar a todo su público y amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna”, decía parte del comunicado en el que la familia informaba su lamentable partida.

Sin embargo, Amanda Miguel no se había pronunciado sobre la muerte del amor de su vida, y finalmente este domingo lo hizo con un emotivo mensaje en el que expresa su dolor.

El emotivo mensaje con el que Amanda Miguel se despidió de Diego Verdaguer

La cantante argentina compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que se despedía de su gran compañero.

“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección”, dijo la intérprete de Él me mintió.

Además, expresó que no sabe cómo vivir sin su amado esposo. “Hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días. Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor”.

Y dejó claro que siempre será el amor de su vida y espera reencontrarse algún día.

“Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías … Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre 😭🕯💔♾”.