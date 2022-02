Mon Laferte preocupa a los fans por su embarazo: “Con contracciones y es muy pronto aún”

Aunque le faltan pocas semanas para dar a luz, Mon Laferte se mostró preocupada por unas inesperadas contracciones que ha estado sintiendo recientemente. Por tal motivo, la cantante solicitó apoyo y amor de sus seguidores.

Desde la red social Twitter, la intérprete de Tu falta de querer informó sobre el estado de su embarazo y explicó por qué ha estado desconectada en los últimos días.

Mon Laferte preocupa por su embarazo

El vierntes en horas de la noche se apreció el tweet de la famosa, donde indicaba lo siguiente: “Mis amores, ando desconectada, en reposo, ya que estaba con contracciones y es muy pronto aún así que manden amor”, escribió.

Mis amores, ando desconectada, en reposo ya que estaba con contracciones y es muy pronto aún ☹️ así que manden amor. — Mon Laferte (@monlaferte) January 29, 2022

Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar, pues cientos de usuarios se tomaron el tiempo de escribirle un comentario para que todo salga muy bien en la recta final de su embarazo.

“Reposo hermosa, la mejor medicina”; “concéntrate en tus obras, pinta, escribe, ya pasará”; “verás que todo saldrá bien para Joelito”; “todo saldrá muy bien”; “llegará sanito en el momento adecuado” y “te mando todo mi amor a ti y al bebé”, fueron algunas de las reacciones.

Incluso una de las internautas se atrevió a pronosticar una fecha en la que nacerá el bebé, precisando que será el 5 de febrero. Sin embargo, Mon Laferte respondió a comentario diciendo: “Aún no”.

Aproximadamente cuatro semanas faltan para que la cantante dé a luz a Joel.

La cantante debería dar a luz en aproximadamente un mes. Foto: Instagram @monlaferte

Un productor de Rojo la acosó durante 5 años

Mon Laferte recordó una desagradable experiencia que tuvo durante su paso por el programa de talentos Rojo. En diciembre, en medio de una conferencia previa a su presentación en el Teatro Metropólitan, la intérprete confesó que fue acosada por un productor.

Es de recordar que la exitosa cantautora participó en esta producción de TVN desde el año 2003 hasta el 2007 que dejó Chile para radicarse en México. Desde entonces, el país azteca ha sido su hogar y allí ha desarrollado su carrera.

Sin mencionar que se trataba de Rojo, Mon Laferte reveló que desde el año 2003 durante su participación en un programa un productor la perseguía.

“Cuando yo tenía 18 años, entré a un programa de televisión de concursos en Chile. Y entonces me acuerdo que llegué con mis canciones porque yo componía mis canciones, no sé, desde los 13 años”, partió contando según detalla Tiempo X.

La intérprete de Amado Mío contó que uno de los productores del programa rechazó sus letras. “Entonces yo llego muy emocionada con mis canciones y le digo: ‘estas son mis canciones y quiero grabarlas’. Me dice: ‘No, no, no’. Ni siquiera las quiso escuchar”, mencionó la artista.

Además, recordó que este personaje le dijo: “Yo ya tengo las canciones que yo quiero que grabes y no sé qué, y me dio las canciones”. Por su parte, Mon se sentía muy frustrada pues debía cantar esas canciones por contrato. “Ni siquiera me escucharon, yo era una niña y nunca me tomaron muy en serio en ese tiempo”, relató.

Mon aseguró que: “Me acosó los cinco años que estuve trabajando en ese programa de televisión y me la pasé muy mal”.