Michael Roldán se arrepiente de episodio con Luli: “Me comieron los deseos de tener una noticia”

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, Michael Roldán se sinceró sobre su carrera en televisión y reveló un hecho del que se arrepiente. Sus palabras surgieron luego que Santiago Meneghello, otro de los invitados a programa, le preguntara si tuvo problemas con algún famoso mientras participaba en Intrusos.

“Si hay algo de lo que me arrepiento mucho y que no le encuentro justificación, es una situación con Luli”, partió diciendo. El periodista contó que todo se dio en medio de un viaje a Argentina, en el que se encontró con algunos conocidos de la famosa.

Michael Roldán en "La Divina Comida" (CHV)

“Me dijeron ‘oye, la Nicole terminó con su pololo. Esto le mandó ella’. Me mostraron esta foto de Nicole Moreno desnuda, que se la había enviado a su ex en modo ‘mira lo que te perdiste’. En ese momento, efectivamente a mí me comieron los deseos de tener una noticia. Me pasaron la fotografía y nosotros la mostramos en pantalla”, reveló el periodista, que en ese tiempo formaba parte del programa de La Red.

Luego de dar a conocer su historia, Michael Roldán reflexionó en torno a la conducta que tuvo en el pasado y cómo enfrentaría actualmente un hecho de tal envergadura. “Hoy en día, si yo me enfrento en un escenario así, claramente esa conversación la pararía. Si a mí me ofrecen la fotografía de alguien en la intimidad, ni cantando se me cruzaría por la cabeza mostrarla. Así como siento vergüenza de ese episodio, todo el resto para mí es puro orgullo de parte de Intrusos”, señaló.