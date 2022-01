La jugosa donación que hizo Rihanna para la lucha contra el racismo que muestra su mejor versión

Rihanna es una de las mujeres más poderosas y ricas de la industria pero su estatus y talento no la han librado del racismo que muestra lo peor de la sociedad.

Es por ello que al vivir en carne propia el rechazo y las críticas por ser de color ha decidido ayudar contra la lucha antirracista.

A sus 33 años la cantante no solo ha forjado un imperio con su música, sino también con los ingresos de sus empresas de lencería y maquillaje, que la han llevado a la cima, dejando en alto sus raíces.

La jugosa suma de Rihanna contra el racismo

Al menos 15 millones de dólares ha donado la intérprete a través de su fundación Clara Lionel para apoyar a diversas organizaciones que diariamente trabajan por y para la justicia racial y social, además del cambio climático.

La jugosa suma de dinero la han recibido una serie de entidades sin ánimo de lucro (algunas de ellas bastante conocidas, como Climate Justice Alliance o The Movement for Black Lives) dentro de los beneficios que les ha otorgado la iniciativa solidaria #StartSmall, una que fue ideada por el ex CEO de Twitter, Jack Dorsey.

La estrella de Barbados emitió un comunicado dando a conocer que los fondos destinados a 18 organizaciones serán para poner en marcha campañas y propuestas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas tanto de Estados Unidos como del Caribe.

“Nos hemos asociado con 18 organizaciones en los EEUU y el Caribe para apoyar el movimiento por la justicia climática”, reza el comunicado publicado en sus redes sociales. — Rihanna

De igual manera, refleja a quienes va dirigida directamente la ayuda.

“Estas subvenciones apoyarán a entidades enfocadas y dirigidas por mujeres, jóvenes, negros, indígenas, personas racializadas y comunidades LGBTQIA+”, continúa, — Rihanna

Rihanna aprovechó el momento para invitar a otras firmas e instituciones a apostar por nuevos enfoques y presentar soluciones para los problemas que nos acucian como sociedad.