Jorge Zabaleta se quebró al recordar pérdida de embarazo: “Nunca me había atrevido a decirlo”

Un emotivo momento fue el que se vivió en un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla, cuando Jorge Zabaleta recordó la pérdida de un embarazo que sufrió junto a su esposa. Su testimonio surgió luego que Chiqui Aguayo contara la experiencia que enfrentó junto a su esposo Karim Sufan, antes del nacimiento de su hija Amal.

“Yo tuve una pérdida antes bien avanzada, y fue un proceso muy doloroso. Nos sentimos súper bendecidos con la llegada de Amal, pero estuvimos cagados de miedo todo el embarazo. Aunque quisiéramos no creo que seamos capaces de pasar por ese proceso de nuevo”, señaló la comediante, quien fue invitada al programa junto a Alison Mandel.

En ese momento, el actor recordó el episodio que enfrentó junto a su esposa Francisca Allende. “A nosotros nos pasó hace 16 o 17 años atrás, y recién hace un par de años hicimos una ceremonia para cerrar este proceso donde los dos teníamos una herida abierta y no sabíamos bien lo que nos estaba pasando”, dijo.

Jorge Zabaleta en "Socios de la Parrilla" "Ambos llevábamos la pena por nuestro lado", reconoció el actor (Canal 13)

“Es un proceso súper heavy y que la gente, en general, socialmente no le da el peso que amerita (...) Ninguno de los dos nunca verbalizó nada, ambos llevábamos la pena por nuestro lado”, agregó Jorge Zabaleta, visiblemente emocionado.

“Un día algo vimos y yo le digo ‘yo pienso en ella siempre. Siempre está ese pensamiento’. Nunca me había atrevido a decirlo. Es una cuestión súper fuerte. Y ahí ella me dice ‘a mí me pasa lo mismo’. Entonces nos decidimos, le pusimos nombre, hicimos la ceremonia, y ahora siempre la nombramos dentro de nuestra familia. La integramos y desde ahí todo cambió”, cerró.