Así es la lujosa mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez comparten una lujosa mansión en Inglaterra que ha sorprendido a sus seguidores. La familia compuesta por cuatro hijos y dos mellizos que aún están en camino, cuentan con amplios espacios para disfrutar de su tiempo en casa.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez presumen su increíble casa

La residencia cuenta con siete habitaciones tipo suite, equipadas con baño y vestidor. Además de un amplio salón con sillones para ver la televisión, también cuenta con una sala de cine.

Algo que no podía faltar en la casa de un deportista de alto nivel, es un gimnasio equipado, además de piscina, jacuzzi y sauna.

La casa está ubicada fuera de la ciudad para brindar mayor privacidad a la familia, además de que está rodeada por una zona verde y tranquila para que puedan estar en contacto con la naturaleza.

La casa también cuenta con un enorme jardín cubierto por pasto y árboles para que sus niños puedan jugar y disfrutar de todo el espacio.

Georgina dio un vistazo de su nueva casa por medio de una extravagante sesión de fotos para su reality show.

“Gracias Netflix por vivir junto a mí una de las aventuras más maravillosas de mi vida ❤️ y millones de gracias a todos mis seguidores y amigos que esperan con ansias e ilusión el estreno de mi reality. No se me ocurre mejor día que el día de mi cumpleaños para el lanzamiento de Soy Georgina. El día 27 de enero celebramos todos juntos desde 190 países. Nos vemos en Netflix”

La familia se mudó a su nuevo hogar el pasado agosto, tras haber sido adquirida por medio de Jackson-Stops, sin embargo tuvo que pasar por un proceso de cuarentena.

Aunque la familia es una de las más famosas a nivel mundial, no les molesta compartir su vida con el público, pues Georgina frecuentemente comparte fotos de su espacio junto a sus hijos, así como de sus vacaciones, sus compras y sus atuendos.

Sus fans esperan que en su próximo reality show titulado ‘Soy Georgina’, la esposa del deportista muestre más sobre su hogar y su vida familiar.

Para celebrar el estreno de su reality Georgina agradeció a su esposo por su apoyo y su amor por medio de un mensaje en redes sociales.

“Gracias @cristiano por tu humanidad, generosidad y apoyo incondicional en todo lo que me propongo. Andábamos sin buscarnos pero a sabiendas que nos encontraríamos ❤️También, gracias a @netflixes @komodo por haberme elegido para desarrollar este gran proyecto, que tan ilusionada me ha tenido día y noche. Con tanto esfuerzo y dedicación ✨ Y sobre todo a vosotros , a mi querido público que ha acogido de manera tan maravillosa mi reality #SoyGeorginaPara mi era inimaginable estar en el top 10 mundial en tan solo 1 día y no puedo estar más feliz y agradecida”

Hace poco la influencer celebró su cumpleaños con una gran fiesta junto a su familia, en la cual además realizó el adelanto de su reality junto a su esposo.