“Soy Georgina”, los datos más curiosos de la serie

En la vida cotidiana el amor a primera vista suena hasta cierto punto como un chiste, sin embargo, para estas dos celebridades cupido hizo muy bien su trabajo, los flechó de inmediato. Cristiano Ronaldo comparte vivencias y experiencias de vida junto a Georgina y es que ambos pasaron de no tener nada a tenerlo todo.

Cristiano Ronaldo, jugador de fútbol y -no cualquier jugador- sino uno de los mejores del mundo con 5 balones de oro. Georgina, una celebrity con 29 millones de seguidores en su red social Instagram, empresaria y con una familia de película y que hace poco estrenó su documental “Soy Georgina”, en la misma que cuenta varios secretos de su familia y vida.

¿Cómo conoció a Cristiano Ronaldo?

Georgina relata en los primeros capítulos como conoció al amor de su vida: un día normal de su trabajo en la tienda de una marca exclusiva ‘Gucci’, se cruzó con un tipo alto al salir. Casualidades de la vida. Era Ronaldo. Sintió, dice, “cosquillitas en el estómago”. Y el jugador un presentimiento raro cuando la vio.

El wifi de su casa no funciona

No te preocupes si a ti no te funciona el internet no eres el único. Ronaldo puede tener todos los millones del mundo pero su internet con cuatro routers no funciona bien y a menudo tienen problemas de conexión. Así lo cuenta Georgina mientras le indicaba uno de sus outfits a una amiga y de repente la llamada empieza a fallar.

Georgina la ‘brujita’

De todos los poderes que puede llegar a tener una mujer Georgina nos sorprende cuando en un capitulo la hermana le dice que esta embarazada y ella con verle las manos ya supo si era niño o niña y lo acertó es un niño.

Descubrió un talento

Cuando ella decidió ya ir a vivir con el astro del fútbol en una mansión que era mil veces más grande de lo que podía imaginar. Le tomó hasta un año lograr adaptarse a tantos lujos, sin embargo, descubrió que una de sus pasiones eran el diseño de interiores y con mucha creatividad le dio su toque personal a su mansión.