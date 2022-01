Selena Gomez viste un abrigo con botas Ugg y desata la tendencia para invierno

La actriz Selena Gomez ha marcado tendencias en la moda varias veces durante los últimos años, parece que su mejor momento es ahora o que inclusive, está por venir. Desde el comienzo de su carrera, Selena dejó clara su inclinación por el mundo de la moda y el fashionismo, pero el tiempo ha demostrado que es toda una pasión.

Lo más sorprendente de esto es que, la actriz de “Los hechiceros de Waverly Place” siempre luce increíble y perfecta para la ocasión con mucha naturalidad, siempre se le puede ver con una actitud muy casual con respecto a sus looks, cosa que no se puede decir fácilmente de cualquiera, ni siquiera los grandes iconos de la moda.

Selena Gomez deja su marca en el invierno al aparecer con un increíble conjunto que marca tendencias

Gomez comenzó su carrera a muy temprana edad, así que siempre ha estado rodeada de personas de gran talento y lleva ya años en lo más alto del mundo de la televisión, el cine y el entretenimiento, así que ella mejor que nadie sabe cómo lucir “de película” en su día a día y mantener así cautivados a todos sus seguidores y fanáticos.

Selena Gomez x Coca Cola ❤️ pic.twitter.com/0S9ThPAQEb — fan account | ana (@withlovselena) January 24, 2022

La actriz de 29 años ha sido captada recientemente en las calles de Nueva York, en medio de un fuerte invierno, el cual, no ha evitado que Selena haga alarde de su estilo, todo esto mientras lleva una lata de coca-cola en la mano de la forma más casual del mundo, cosa que ha generado mucha gracia en las redes sociales.

Las botas Ugg llevan muchos años en el mercado y si bien durante gran parte de las últimas décadas estuvieron relegadas a la oscuridad, recientemente están teniendo un sorprendente resurgimiento. Algo a tomar en cuenta con respecto a dicha marca es que, además de las botas, también ofrece una amplia cantidad de opciones de vestimenta y ropa interior.

📸 Nuevas fotos de Selena Gomez en Nueva York. pic.twitter.com/52Hxnd286J — Selena Media Spain (@SelMedia_es) January 25, 2022

Para los que se lo preguntan, sí, tanto las prendas como la ropa interior de Ugg son igual de abrigadas que las botas y parece que Selena Gomez lo sabe bastante bien, por lo que ha tomado la decisión de salir a la calle en el gélido invierno de Nueva York llevando todo un conjunto de prendas confeccionadas por Ugg.

Como base de su look, la cantante de “Lose You To Love Me” se decantó por llevar un cardigan muy largo con capucha que por lo visto está hecho de una tela sumamente abrigada y acogedora, perfecta para protegerse ante los vientos fríos de la ciudad, esta prenda la acompañó con unos pantalones acampanados muy sutiles.

Por supuesto, no se puede dejar de mencionar las botas, las cuales prefirió en negro y para terminar el conjunto, se abrigó por completo con una enorme chaqueta de estilo puffer, extremadamente gruesa, la cual aportó el color al conjunto teniendo un hermoso estampado que recuerda a una canica en tonos azules y grises.

Selena Gomez sigue demostrando a todos el increíble amor que siente por las prendas de Ugg

Como cereza del pastel, Selena Gomez se aseguró de poder mantenerse caliente en el actual clima de la ciudad que nunca duerme, al usar una hermosa bufanda color crema en su cuello. Esta no es la primera vez que la actriz y cantante aparece en público luciendo artículos de la marca sin ningún tapujo.

Esperemos que, así como demuestra su amor por la marca, la misma tenga consideración con ella y lleguen a algún acuerdo de modelaje, lo cual divertiría a muchos de sus más fieles fanáticos.

Te recomendamos en video