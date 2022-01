Kate Hudson es la elegancia en minivestido negro con estampado floral

A lo largo de su prolífica trayectoria artística, Kate Hudson no solo ha conquistado Hollywood con el gran talento que ha demostrado en exitosas películas, como Guerra de novias o Cómo perder a un hombre en 10 días. También lo ha hecho con su sensacional sentido de la moda.

Aunque no es de las celebs que se deje ver continuamente, cuando reaparece, Hudson siempre hace una declaración de estilo tanto con sus outfits elegantes, audaces y a la vanguardia para sus compromisos formales como con sus ensambles casuales, pero no menos chic.

Así lo hizo la noche de este jueves 27 de enero al asistir a The Late Show With Stephen Colbert, en la ciudad de Nueva York, derrochando elegancia en un glamuroso look de invierno con el que revalidó su título como inspiración de estilo.

Kate Hudson conquista en un elegante minivestido floral

De acuerdo a Daily Mail, la histrionisa fue captada cuando arribó a los estudios del show de entrevistas en la Gran Manzana para asistir como invitada junto a su hermano, Oliver Hudson.

En su llegada a los foros para la aparición de los hermanos en el programa, la estrella de Hollywood acaparó las miradas luciendo sensacional con un glamuroso atuendo casi total black.

La apuesta de moda de la artista de 42 años para su visita al talk show estaba protagonizada por un minivestido negro estampado con grandes rosas rojas con su tallo verde de Saint Laurent.

El glamuroso diseño de la maison francesa, confeccionado en tela de Jacquard con brillos, era de silueta ajustada a su esbelta figura y presentaba un recatado cuello redondo.

Hudson dio cátedra de estilo al combinarlo con un par de pantimedias negras, las aliadas por excelencia para poder llevar prendas que revelan las piernas en invierno sin padecer con el frío.

Asimismo, se aseguró de estar abrigada frente a las bajas temperaturas agregando a la mezcla un elegante maxiabrigo negro sin solapas ni botonaduras y con una división en la parte trasera.

La fundadora de la marca de ropa deportiva Fabletics elevó su look a la máxima elegancia con un par de sandalias negras acharoladas de tacón alto también firmadas por Saint Laurent.

En cuanto a los complementos, la madre de tres se decantó por accesorios que aumentaron el estilo y personalidad al outfit, como un par de aretes de oro y perlas y un collar grueso dorado.

Con la guía de la estilista Sophie Lopez, la empresaria perfeccionó su atavío con un clutch negro ultra chic con el que cargó sus pertenencias esenciales a su visita al programa de televisión.

Por último, la hija Goldie Hawn remató el estilismo llevando su cabellera rubia recogida en una cola de caballo elegante y un impecable maquillaje que realzó su conservada belleza natural.

Esta aparición de la nominada al Oscar se da en el marco de una gira de medios que recientemente arrancó la actriz para promocionar su marca de wellness INBLOOM.

Sin duda, con esta nueva aventura profesional, un par de proyectos actorales en los que aparecerá y su próxima boda con Danny Fujikawa, este 2022 será el año de Kate Hudson.