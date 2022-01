Galanes coreanos que estarán dando de qué hablar y debes empezar a seguir

La fiebre coreana de los k-dramas seguirá fuerte este año y es que ya se han anunciado varias producciones que podrás ver en streaming.

Si bien Squid Games es una de las producciones más exitosas hasta ahora, Corea del Sur tiene muchas otras que han enganchado a la audiencia de principio a fin como Mr. Sunshine, Kingdom, Stranger o Romance is a Bonus Book.

Ver una serie coreana es sumergirte en un ambiente perfecto en el que todo está acomodado para verse estético y como un filtro de Instagram. Las tramas van desde lo más romántico hasta lo terrorífico y sí, hay que decirlo, los actores coreanos poseen gran belleza y carisma, ¡es imposible no enamorarse de ellos!

Este 2022 estará lleno de K-dramas así que atenta a estos galanes que seguro te robarán el aliento.

Gong Yoo

El actor será parte de Silent Sea, un drama de ciencia ficción que se estrenó en diciembre, pero que vale la pena verlo ahora. Gong Yoo está acompañado de la actriz y juntos se embarcan con un equipo de soldados y científicos en una misión espacial a una base lunar abandonada. Cuando aterrizan, el grupo tiene que descubrir el misterio de la base e intentar sobrevivir.

El actor de 42 años es uno de los más queridos en Corea del Sur actualmente. Su primer papel principal fue en la serie Hello My Teacher de 2005 pero fue en la comedia romántica El príncipe del café cuando logró posicionarse como una estrella en ascenso. Gracias a su actuación y a la producción, se convirtió en uno de los k-dramas más populares de aquel momento. También ha participado en otras series como Finding Mr. Destiny (2010) y Guardian: The Lonely and Great God. Y sí, también experimentó con el género de terror con Train to Busan.

Song Kang

El actor de 27 años estará en la comedia romántica Forecasting Love and Weather y ya sabemos que este es uno de los géneros más encantadores de la industria del entretenimiento surcoreano. Esta serie sigue al personal del servicio nacional de pronóstico del tiempo de Corea. Jin Ha-kyung (Park) prefiere mantener su vida personal y profesional separadas, alejándola de la mayoría de sus compañeros de trabajo. Cuando el nuevo e inteligente empleado Lee Shi-woo (Song) la impresiona con su encanto.

Song Kang podrá ser joven pero no es ningún novato. éÉl ha estado en series populares como Love Alarm, When the Devil Calls Your Name, Sweet Home y Like Butterfly.

Lee Byung-hun

Ssi viste Squid, ya conoces a Lee Byung-hun, uno de los actores coreanos más carismáticos y encantadores. Ahora, él será parte de Our Blues, un drama que seguirá a los residentes que encuentran el amor en la isla de Jeju.

Byung-hun hizo su debut como actor en 1991, cuando protagonizó la serie de televisión Asphalt My Hometown y de ahí no ha dejado de cosechar éxitos. El actor también ha probado suerte con papeles de villano pues en 2007 fue elegido para interpretar a Storm Shadow en la película de acción G.I Joe. El actor ha sido parte de producciones como Mr. Sunshine y A Bittersweet Life. También canta y es practicante de taewondo.

Yoo In Soo

El actor se ha unido a All Of Us Are Dead, el primer k-drama original que Netflix que se estrena este 2022. La serie retoma la temática zombie como lo llegó a hacer Kingdom pero en un entorno preparatoriano donde los estudiantes lidian con sus problemas personales, además de sobrevivir al apocalipsis zombi.

Yoo In Soo apenas tiene 23 años pero es toda una promesa en la industria surcoreana. Debutó en 2017 con Strong woman Do Bong Soon, pero también ha estado en otras producciones como My ID is Gangnam Beauty, School 2017 y Secret Forest 2.

Park Hae-soo

Este querido actor surcoreano está listo para protagonizar otro drama de suspenso este año, el cual ya están comparando con Narcos. Se trata de Surinam, serie en la que Park interpretará a un hombre de negocios que se involucra en una misión del Servicio Nacional de Inteligencia (la versión surcoreana de la CIA) para arrestar a un narcotraficante coreano en América del Sur.

Park Hae-soo robó suspiros en Squid Game pero tinee una larga de éxitos en su haber. como Prison Playbook, Persona y Everybody Has Secrets. Además de que tiene much9os proyectos en puerta.