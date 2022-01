Gabrielle es chef en la vida real y otros secretos que no sabías de ‘Emily in Paris’

Secretos de Emily in Paris Solo los más fans conocen estas curiosidades de la serie de Netflix.- Instagram.

Después de dos exitosas temporadas, Emily in Paris nos tiene con altas expectativas esperando la continuación de la historia en una tercera y cuarta entrega que llegaría a Netflix en los próximos años.

Sin embargo, nunca es suficiente de este dramático con aires de comedia que narra las andanzas de Emily Cooper, una experta en marketing que va a trabajar un año en París y ahí se conseguirá con grandes amigos ¡y un triángulo amoroso!

Por esta razón, los fans quieren saber todos los pormenores de su argumento, producción y su gran elenco, con todas sus curiosidades.

Los secretos de Emily in Paris

Mindy canta gracias a Ashley Park

De acuerdo con E! Online, la única razón por la que Mindy canta es porque la actriz que le da vida, Ashley Park, tiene la capacidad vocal para hacerlo.

No fue hasta que le dieron a ella el papel que se consideró esto en la historia. De hecho, fue nominada a un premio Tony en 2018.

Gabrielle es chef en la vida real

El galán de la serie original del servicio de streaming, Lucas Bravo, no solo deleita a sus comensales en la ficción sino también en la vida real. En una entrevista reveló que antes de ser actor fue sous chef por dos meses en un bar cuando se abrió la vacante.

Lily Collins y Ashley Park son mejores amigas en realidad

La química que vemos en pantalla de Emily y Mindy no es actuada porque ambas son grandes amigas fuera del set de grabación. Incluso, en una entrevista Lily Collins se refirió a ella como “una alma gemela de la amistad”.

La moda de la protagonista

En varias escenas de Emily in Paris, Lily está llevando en realidad ropa del clóset de la vestuarista, Patricia Fields, que es toda una referencia en el sector por vestir la producción de HBO, Sex and the City.

La actriz reveló que en varias oportunidades Fields se quitó sus propias chaquetas (y hasta el forro del celular) para que ella los llevara en las grabaciones y luego las regresara.