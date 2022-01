Así se veía Carmen Villalobos cuando debutó en las telenovelas a los 20 años

Con más de tres lustros de exitosa trayectoria artística, Carmen Villalobos ha logrado consolidarse como una de las actrices más exitosas, respetadas y queridas en Latinoamérica.

Dueña de un talento indiscutible, una personalidad carismática y una belleza innegable, se dio a conocer en todo el mundo con su actuación protagónica en Sin senos no hay paraíso en 2008.

Sin embargo, antes de ponerse en los zapatos la inolvidable Catalina Santana y consagrarse como estrella, la colombiana fue una joven como muchas con el sueño de ser una gran actriz.

El look de Carmen Villalobos cuando se estrenó en los melodramas

Dicha ilusión comenzó a materializarse en el año 2003, cuando se ganó la oportunidad de debutar en las telenovelas de su natal Colombia con un papel en Amor a la plancha.

Carmen Villalobos en "Amor a la plancha" (2003) | Captura video

En esta producción de Canal RCN, que encabezaron Martina García y Marcelo Cezán, una jovencísima Villalobos brilló interpretando a Ernestina Pulido, mejor conocida como “Nina”.

Dentro del melodrama, su personaje era la guapa hermana de la protagonista, Rita Pulido, una empleada doméstica que queda perdidamente enamorada de la expareja de su jefa.

Aunque se trataba de un rol secundario, la histrionisa de apenas 20 años pudo exhibir sus grandes dotes actorales y su entrega actuando toda clase de escenas en esta ficción.

Igualmente, en la piel de su primer personaje en la pequeña pantalla, la entonces novel estrella desparramó la belleza de su juventud con un look propio de la época en la que se grabó la novela.

Sobre sus inicios, Villalobos compartió en una entrevista a Diez Minutos que trabajó en un programa infantil llamado Club 10 durante dos años antes de poder “dar el salto” a las telenovelas.

“Era joven y fue muy satisfactorio porque me permitió realizarme. Además, ayudaba a mi familia económicamente”, recordó la ahora reconocida intérprete con más de 18 millones de seguidores en Instagram.

¿Qué hizo Carmen Villalobos tras Amor a la plancha?

Después del gran talento y profesionalismo que evidenció con su trabajo en Amor a la plancha hace 19 años atrás, Carmen Villalobos continuó encadenando papeles secundarios en una novela tras otra.

Dora, la celadora (2004), La Tormenta (2005–2006), Amores de mercado (2006–2007) y Nadie es eterno en el mundo (2007) fueron algunos de los melodramas en las que actuó tras su debut.

En 2008, su carrera dio un vuelco meteórico hacia la fama mundial cuando se ganó, en un tenaz casting, su primer papel como protagonista en una exitosísima producción: Sin senos no hay paraíso.

Su magistral interpretación de Catalina en este proyecto de Telemundo la catapultó al estrellato internacional y le permitió seguir encarnando el papel principal en sus siguientes proyectos.

“Le debo casi todo. El público me abrió las puertas y me reconoce gracias a ese personaje y me lo disfruté desde el primer día hasta el último”, contó en una entrevista a People en Español.

“Fue una experiencia que marcó mi vida, que marcó mi carrera. Siempre voy a decir que hay un antes y un después de Sin senos no hay paraíso”, concluyó.

Hoy en día, Carmen Villalobos tiene 38 años y no solo sigue luciendo tan bella como en Amor a la plancha, además está afincada como una de las consentidas de la televisión de habla hispana.

Su más reciente proyecto fue la exitosa última versión de Café con aroma de mujer (2021), un melodrama en el que debutó como villana en la piel de Lucía Sanclemente.