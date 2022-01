Yasmín Valdés reconoció tensión con Darwin Ruz y Gianella Marengo

El pasado jueves, Yasmín Valdés estuvo como invitada en el programa Me Late de TV+, en donde se refirió a las situaciones que ha enfrentado durante su participación en Aquí se Baila, de Canal 13. Tras ser consultada por su duelo de eliminación contra Gianella Marengo, quien se integró al espacio recientemente junto a su ex bailarín Darwin Ruz, la actriz reconoció que existe una tensa relación con la pareja.

“Yo no tengo nada en contra de nadie, ni de Darwin, ni de Gianella que, por lo demás, es una súper buena participante. Pero sí me doy cuenta que hay tensión porque ella es muy amiga de Darwin y obviamente quiere proteger a su amigo, prestarle ropa...”, contó.

“Ella nunca anda con nosotros en el grupo, anda en un grupito aparte con su amigo. Esto ha generado una tensión en el grupo, si se quiere. Pero no es por mi lado. Yo saludo y tengo buena onda. Esto va también por la cosa del Covid, que estamos separados en diferentes salas por el aforo, qué sé yo”, detalló sobre su compañera de programa.

Yasmín Valdés y su actual relación con Darwin Ruz: “Me esconde la cara”

Tras conocer las impresiones de Yasmín Valdés, Daniel Fuenzalida le preguntó por la relación actual con su ex bailarín. “Yo lo saludo, pero me esconde la cara. No hay como buena onda. Yo he tratado de saludar pero... Incluso, ha sido mala onda con mi compañero, Luciano, que es tremendo bailarín. Ha sido un súper partner. Luciano es un exquisito”, explicó.

Posteriormente, se refirió a la actitud de Gianella Marengo durante una de las competencias. “Su comunicación no verbal era bastante en contra tuyo”, observó Francisco Halzinki. “Igual ella es más chica, yo no puedo justificar por qué ella reacciona así”, comentó la actriz, para luego comentar la lesión que afecta a su ex bailarín.

“No se sabe si va a continuar. Creo que a su círculo le dijo que no puede seguir en el programa”, señaló al respecto.