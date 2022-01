Yamila Reyna reveló cruda experiencia tras muerte de argentino en México: “Fue indescriptible lo que viví”

Hace unos días, se dio a conocer el caso de Federico Mazzoni, el empresario argentino que fue encontrado muerto en el baño del club Mamita’s Beach, ubicado en Playa del Carmen, México. El hombre de 47 años trabajaba como gerente del lugar y se encontraba radicado desde hace dos décadas en México. El cordobés fue calificado por sus cercanos como “un buen hombre y amigo”, por lo que su muerte conmovió a la comunidad transandina, incluyendo a la comediante Yamila Reyna, quien se refirió al crimen de su compatriota revelando una cruda experiencia que vivió en la misma localidad.

“Normalmente suelo postear cosas alegres, pero hoy no, hoy tengo el corazón triste, ¿porque? Por todo lo que está pasando en mi México querido, un país al que amo porque siempre me llena de momentos y recuerdos inolvidables pero que por culpa de algunos mal paridos, han convertido el paraíso en una pesadilla”, escribió en su cuenta de Instagram.

Yamila Reyna reveló terrible experiencia vivida en Playa del Carmen (Instagram)

“Ayer asesinaron a Fede Mazzoni un simple cordobés que eligió Mexico como su hogar. Amigo de sus amigos, un ‘tipazo’ como lo definen sus amigos, trabajaba en un club de playa donde estuve yo hace poco y muy bien atendida gracias a él. Lugar donde dos tipos decidieron terminar con su vida, destruyendo a toda una familia”, agregó.

Yamila Reyna relató terrible experiencia en Playa del Carmen

Al repasar el crimen del empresario argentino, Yamila Reyna recordó una experiencia que vivió en el mismo lugar en donde ocurrió el hecho. “Un día cualquiera en una playa tomando sol como muchas otras personas, que como yo disfrutaban de un día en el paraíso, un tipo como si nada, paró en el mar en una moto de agua y empezó a disparar sin ningún titubeo hacia la zona donde estábamos tanto yo como muchas familias”, contó.

“No me voy a olvidar jamás la desesperación con la que corríamos a escondernos sin rumbo, sin saber en qué minuto me podía llegar una bala. Fue indescriptible lo que viví, el trauma que genera semejante escena”, remarcó.

“No dejo de pensar que alguna de esas balas podrían haberme llegado a mí, no dejo de pensar en las balas que le llegaron a Fede y me pregunto, ¿cuántas más? Hasta cuándo estos HDP se van a apoderar de paraísos como Mexico y de tantos otros lugares en el mundo...”, agregó, para luego entregarle sus condolencias a la familia del empresario.