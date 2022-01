Le cerraron a La Liendra su cuenta alterna de Instagram: “Se la tienen montada”

Es de no creerse y al parecer a La Liendra definitivamente no le quieren en Instagram. Lo cierto es que al creador de contenido le volvieron a cerrar una cuenta, esta vez la que maneja de forma alternativa. Como ya es conocido, su perfil original ya fue suspendido hasta en tres oportunidades.

En distintas ocasiones Mauricio Gómez, su nombre real, ha expresado estar tranquilo y que si bien el Instagram es una de sus fuentes de ingresos, él continúa trabajando en otros espacios.

Sin embargo, también ha dicho que está en constantes averiguaciones sobre qué está ocurriendo con su cuenta en la red social. La Liendra llegó a mencionar que había una “mano negra”, es decir, alguien estaba intentando sabotear su permanencia en Instagram.

Le cierren a La Liendra su cuenta alterna de Instagram

@maurogomezlaliendra es el nombre del perfil que el novio de la también instagramer Dani Duke estaba manejando, debido a que su cuenta original había sido suspendida en una, dos y hasta tres ocasiones.

Ahora @rechismes, dedicada a la información de la farándula colombiana, hizo una captura de la cuenta del creador de contenido e Instagram que “aún no hay publicaciones”, lo que significa que también ha sido suspendida.

Desde el hilo de comentarios, los usuarios dividieron sus opiniones acerca de la situación. Algunos literalmente se alegraron de que no pueda publicar imágenes y videos, mientras que otros se mostraron más empáticos.

Por supuesto que los internautas comenzaron a bromear con la famosa “cadena de oración”, pero muchos de ellos señalaron que su situación no es normal y que definitivamente “se la tienen montada”.

“Que no les alegren estas cosas, eso es malo”, “eso le pasa por decir que estudiar no sirve”, “que trabaje”, “para mí él mismo se la cierra”, “no entiende lo que Instagram quiere decirle”, “espero que la recupere” y “cuántas personas dependerán del dinero que hace en Instagram”, fueron algunas de las reacciones.

La Liendra es novio de Dani Duke desde hace aproximadamente un año. Foto: Instagram @laliendra.tv

Un cirujano plástico le ofreció 300 mil dólares por cambiar su apariencia

A través del formato de las historias del perfil que ahora está suspendido, hace unos días el pereirano contó que un cirujano plástico le ofreció una exorbitante suma de dinero a cambio de realizarle un cambio extremo en su apariencia.

La Liendra expresó que por un momento lo pensó pero que al final rechazó la jugosa oferta.

“Oigan qué llamada más asombrosa, me dijo: ‘El doctor, el mismo que te presenté la vez pasada quiere hacerte un cambio extremo de tus orejas y de tu nariz. Si te interesa, él está dispuesto a pagarte’”, partió contando.

Además, añadió que al consultarle la cantidad se sorprendió: “parce me ofrecieron 300 mil dólares por operar mis orejas y mi nariz”. Según el instagramer, el hecho que él se realice un cambio extremo con algún cirujano sería una publicidad muy grande y podría ganar mucho más de la suma que le ofrecieron.

También aseguró que no está interesado en cambiar su rostro. “La gente me reconoce tal y como soy, no me interesa ser ni bonito ni hermoso, me amo tal y como soy. Siento que por 300 mil dólares estaría vendiendo la imagen de La Liendra, porque sin sus orejas y sin su nariz no sería La Liendra. No me interesa operarme porque yo me amo tal y como soy”, aseveró.