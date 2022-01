La reina Isabel le pide al príncipe Andrew que llegue a un acuerdo con la mujer que lo acusa de abuso sexual

Si hay algo que se pueda asegurar con respecto a la familia real británica sin que haya lugar a dudas es que, no son extraños a las polémicas, pareciera que los royals no pueden vivir sin generar polémicas o que los medios no pueden evitar generarlas. Pero, algunos casos escalan más allá, como lo que sucede actualmente con el príncipe Andrew.

El príncipe Andrew es hijo de la Reina Isabel II y a pesar de esto, se ha mantenido al margen de la familia y los medios durante los últimos años, esto se debe a que se ha visto envuelto en un enorme escandalo de abuso sexual en el cual inclusive se le ha relacionado con Jeffrey Epstein el multimillonario que estaba detrás de una enorme red de trata de menores.

Mientras el caso del príncipe Andrew se acerca cada vez más a un juicio, la familia real lo presiona para llegar a un acuerdo

La última década estuvo repleta de enormes escándalos de abuso sexual, miles de personas se llenaron de valor para hacer una gran cantidad de denuncias contra personas que poderosas que durante años mantuvieron horribles costumbres e inclusive sistemas con los cuales abusaban constantemente de sus víctimas, en su mayoría, mujeres.

Con el inmenso revuelo que causó esto, ahora muchos se cuestionan la moral de las personas con poder, las celebridades y los millonarios, cosa que es de entenderse luego del escándalo Weinstein en Hollywood y de que se determinara la culpabilidad del millonario Jeffrey Epstein, el cual juega un papel principal en el caso de príncipe Andrew.

Según se indica en documentos del sistema legal de Nueva York, una mujer está demandando al príncipe Andrew por abuso sexual, el cual este habría cometido en varias ocasiones mientras la victima aún era menor de edad, algunas de las ocasiones inclusive habrían sucedido en la isla privada de Epstein, quien era amigo cercano de Andrew.

Luego de que un juez negara la petición de desestimar la demanda, la cual fue levantada por parte de la defensa de Andrew alegando que la mujer había llegado a un acuerdo previo, se espera que el caso se resuelva en un juicio muy pronto, pero según fuentes cercanas, la familia real quiere evitar esto a toda costa.

De acuerdo con una fuente del medio The Daily Mail, los miembros de la familia real estarían “desesperados” por que Andrew y su equipo legal llegue a un acuerdo con la mujer, para así evitar que el escándalo sexual se convierta en algo público, ya que, en Nueva York se lleva registro público de todos los casos y juicios.

Además, la fuente aseguró que el príncipe Andrew se encuentra en “trayectoria de colisión” con toda la familia real, ya que la llegada de la demanda habría generado fuertes tensiones entre los miembros. Además, el príncipe fue despojado de todos sus títulos militares poco después de que se diera a conocer la llegada del posible juicio.

Príncipe Andrew se encuentra en “trayectoria de colision” con la familia real y estará intentando llegar a un acuerdo para evitar su juicio

Los conflictos de los royals se deben a que el juicio podría traer vergüenza durante uno de los momentos más importantes para la feria, el Jubileo de Platino, en el cual se festeja el 70 aniversario de su subida al trono.

Durante el juicio se preguntaría a la víctima todo tipo de detalles sobre el príncipe Andrew y el acto sexual en sí, por lo que la familia real quiere evitarlo a toda costa.

