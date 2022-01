La extravagante sorpresa que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina en Dubái por su cumpleaños

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen más de 4 años de relación y cada vez se muestran más enamorados.

La pareja ha formado una numerosa familia, pues tienen una hija en común, Alana, y actualmente está embarazada de gemelos.

Pero, además, Cristiano tenía ya tres hijos, Cristano Jr, Eva, y Mateo, a quienes Georgina trata como si fueran sus propios hijos.

El futbolista está muy enamorado de Georgina, y nunca escatima a la hora de sorprenderla y tener detalles románticos con ella.

Y su cumpleaños no fue la excepción, pues la familia completa se fue a Dubái para vivir esta fecha tan especial, donde Cristiano le dio una gran sorpresa.

Cristiano Ronaldo sorprende a Georgina Rodríguez con detalle romántico en su cumpleaños

El futbolista sorprendió a Georgina colocando fotos de ella en el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo que es toda una referencia de Dubái.

Cristiano no solo la felicitó por su cumpleaños, sino también por el estreno de su reality en Netflix “Soy Georgina”, que también fue estrenado recientemente.

“Felicitaciones mi amor”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram junto al video en el que se veía la imagen de la modelo en el famoso edificio.

Georgina se mostró feliz, enamorada y emocionada en redes con esta sorpresa, y publicó fotos del romántico momento, junto a Cristiano y sus hijos.

“Así acaba este emocionante día ❤️ No me salen las palabras 😭 Gracias, Gracias y Gracias @cristiano No me puedes hacer más feliz cada día 💖🌟”, escribió en la publicación.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar, catalogando a Cristiano como el mejor novio y el que todas quisiéramos tener.

“OMG que sorpresa tan espectacular”, “por Dios quiero un novio así”, “eso es un sueño hecho realidad”, “necesito un novio que haga esas cosas por mí”, “me encanta su relación, son tan lindos”, fueron algunas de las reacciones.

E incluso la hermana de Georgina reaccionó y agradeció al futbolista por tan linda sorpresa para la modelo. “De verdad???? 😍 INCREÍBLE!!!! 👏👏👏👏 Gracias, cuñado, por esta sorpresa para mi hermana”.