Khloé Kardashian habla sobre la traición en Instagram y aseguran que es indirecta para Tristan Thompson

Han pasado algunas semanas desde que una nueva traición de Tristan Thompson a Khloé Kardashian salió a la luz, pero famosa celebridad ha dejado claro que no permitirá que ninguna situación le impida brillar.

Millones de mujeres mostraron el apoyo hacia Khloé después de que se conociera que el deportista la engañó en una época en la que habían retomado su relación después de su separación por el engaño con Jordyn Woods, mejor amiga de Kylie Jenner.

Tristan mantuvo una relación informal con la modelo Maralee Nichols, con quien además concibió un hijo mientras todavía estaba con Khloé.

El famosos basquetbolista dio una disculpa pública a través de un comunicado, específicamente refiriéndose a la madre de su primogénita.

“Khloe, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo (…) Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo”, dijo Tristan.

Khloé Kardashian se cansó de las traiciones

Desde que los portales explotaron la nueva traición, Khloé solo se enfocó en ella y en mostrar que se encuentra en uno de sus mejores momentos, por lo que ha impactado con varias publicaciones que ha hecho a través de sus redes sociales.

En su publicación más reciente, la famosa sorprendió con una frase que podría estar dedicada a su ex y padre de su hija.

“La traición rara vez proviene de tus enemigos”, fue la frase con la que Khloé sorprendió a los seguidores.

En la imagen, aparece con un body de la marca de Kim Kardashian Skims, así como unas maxibotas, mientras está sentada en el asiento del conductor de su vehículo.

No cabe duda de que la estrella de televisión decidió tener una actitud diferente en esta nueva coyuntura y se ha mantenido completamente alejada de los escándalos provocados por la noticia del nuevo hijo de Tristan.

El apoyo de millones de mujeres se ha hecho presente en las redes sociales de la también empresaria, quien no ha parado de mostrar su vida tal y como lo ha hecho siempre.

Lejos de mostrar dolor o frustración, Khloé cada vez impacta más y deja ver su mejor versión, pero nadie esperaba que la famosa nuevamente tuviera un cambio físico.

A través de redes sociales y con fotos de paparazzis, Khloé se ha mostrado con un radical cambio físico y es así como sus seguidores quedaron impactados al ver una esbelta figura de la famosa.