Johnny Depp se reinventa: ahora es pintor y muestra su gran talento

Después que su carrera en el cine se viniera abajo por los escándalos que enfrentó con su expareja, Johnny Depp busca resurgir también de la mano del arte y el comercio digital porque ahora muestra su faceta como pintor.

De acuerdo con Quién, el protagonista de Piratas del Caribe está incursionando en el mundo de los NFT, es decir, Token No Fungibles, con obras realizadas por él mismo y que pueden adquirir los fans a partir de este momento.

Se trata de 10 mil NFT que extrajo de los retratos que les ha hecho a sus amigos de Hollywood y de sus superhéroes, que no solo sirven para enriquecer su fortuna, sino que destinará un porcentaje de las ventas a organizaciones sociales.

Johnny Depp debuta como pintor

Además del innegable talento que tiene para la actuación, el estadounidense de 58 años también tiene destrezas para la música y para la pintura, que se demuestra en la colección Never Fear Truth.

Esta consiste en retratos pintados que fueron mejorados y digitalizados, en los que se puede ver al mismo Johnny Depp, pero de igual manera se inspiró en colegas como Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Heath Ledger y Tim Burton, entre otros.

“Siempre he utilizado el arte para expresar mis sentimientos y para reflexionar sobre los que más me importan, como mi familia, mis amigos y la gente que admiro. Mis cuadros rodean mi vida, pero me los guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse nunca”, explicó en un comunicado.

En la misma nota dirigida hacia sus fans, el actor que le ha dado vida a Willy Wonka y El Sombrerero afirmó que el 25% de las ganancias irá destinado al Hospital Infantil de Los Ángeles, el Hospital Infantil de Great Ormond Street, la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA y The Gonzo Trust.