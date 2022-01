Greeicy Rendón es una de las cantantes colombianas más comentadas del país. Greeicy Rendón generó controversia al hacer incómoda confesión y decir que “se comportó como embarazada”

Durante los últimos meses ha dado mucho de qué hablar debido a los rumores de su embarazo.

Fue hasta el mes de diciembre, que junto a su pareja, el cantante Mike Bahía, confirmaron la noticia.

Esto lo hicieron por medio del video de su canción Att: Amor, en la que además, sus seguidores vieron por primera vez el vientre de Greeicy.

Desde entonces han hecho varias publicaciones en las que han mostrado el proceso y la felicidad que tienen por convertirse en padres.

Greeicy reveló que ser madre no era su sueño, pero desde que le dieron la noticia está muy feliz.

Además en sus historias ha mostrado cómo ha sido su gestación y cómo se ha sentido.

De hecho, afirmó que desde que dio la noticia su vientre ha crecido bastante, además debe ir al baño con mucha frecuencia.

A menudo, la cantante se refiere a algunos de sus síntomas asegurando que le están pasando cosas que le suceden a todas las personas gestantes.

Precisamente, ahora se ha convertido en noticia debido al mismo tema, pues publicó una serie de historias que han causado controversia.

Y es que allí afirmó que sus seguidores siempre saben que ella se muestra tal y como es, sin embargo, está usando bastantes filtros.

“Ustedes saben que yo soy frentera y me muestro como estoy, pero también saben que cuando pongo un filtro es porque la situación está muy grave, hoy por ejemplo no me he bañado”, afirmó.